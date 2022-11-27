Про "Иванушек International" снимут полнометражный фильм

Группа «Иванушки International» была очень популярная в 2000-х.

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И до сих пор у них множество фанатов по всей стране. Накануне стало известно, что про музыкантов снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как подчеркнули сами артисты, кинолента не будет документальной. Скорее это станет экранизацией современной, интересной истории, добавили они. В основу картины лягут истории о группе, собранные со всего промежутка существования коллектива.

«Когда "Иванушки" начинали, все ездили за ними по гастролям. В каждом городе была своя интересная история», — рассказал Кирилл Туриченко.

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