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3 часа назад

Про "Иванушек International" снимут полнометражный фильм

Катерина Саломе

Группа «Иванушки International» была очень популярная в 2000-х.

Про "Иванушек International" снимут полнометражный фильм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

И до сих пор у них множество фанатов по всей стране. Накануне стало известно, что про музыкантов снимут полнометражный фильм. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как подчеркнули сами артисты, кинолента не будет документальной. Скорее это станет экранизацией современной, интересной истории, добавили они. В основу картины лягут истории о группе, собранные со всего промежутка существования коллектива.

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«Когда "Иванушки" начинали, все ездили за ними по гастролям. В каждом городе была своя интересная история», — рассказал Кирилл Туриченко.

Ранее мы писали о трех документальных фильмах про животных, которые расслабят мозг.

Фильмы,Кирилл Туриченко,
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