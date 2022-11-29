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49 минут назад

Небанальные новогодние фильмы, которые подарят атмосферу праздника

Мира Маркина

Даже самые излюбленные новогодние фильмы с годами начинают надоедать. Если вы в поисках чего-то нового, присмотритесь к не самым популярным картинам, которые способны подарить ощущение праздника. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

Небанальные новогодние фильмы, которые подарят атмосферу праздника
Фото: Кадр из фильма "Ледяной урожай"Кадр из фильма "Ледяной урожай"

"Ледяной урожай", 2005

Кадр из фильма "Ледяной урожай"

Накануне Родества ловкач пытается обмануть мафию на большие деньги. Чтобы выйти из опасной игры победителем, герой заручается поддержкой владелицы стип-клуба и юриста, который работает на мафию. Последний не подозревает, во что его втянули, а потому сочельник для него будет богат на сюрпризы.

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"Осторожно, заложник!", 1994

Кадр из фильма "Осторожно, заложник!"

Спасаясь от погони, грабитель Гас врывается в первый попавшийся дом. Его обитатели – семейная пара – кажутся максимально добродушными. Но Гас еще не подозревает о том, как сильно заблуждается. Вскоре герой выясняет, что любая тюрьма – рай, по сравнению с жилищем этих безумцев.

"Рождество, опять", 2014

Кадр из фильма "Рождество, опять"

В центре сюжета продавец елок Ноэл. Не так давно его бросила возлюбленная, и в преддверии Рождества он приехал в Нью-Йорк один. День за днем герой живет "на автомате", но все меняется, когда Ноэл находит в парке девушку, потерявшую сознание.

"Красивые девушки", 1996

Кадр из фильма "Красивые девушки"

Вилли приезжает в свой родной городишко на встречу выпускников, чтобы разобраться в себе и своей жизни. Наблюдая за главным героем в рождественских декорациях, зритель погружается в вопросы взросления и вместе с Вилли ищет ответы на них.

Фильмы,Ледяной урожай,
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