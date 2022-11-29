Небанальные новогодние фильмы, которые подарят атмосферу праздника

Даже самые излюбленные новогодние фильмы с годами начинают надоедать. Если вы в поисках чего-то нового, присмотритесь к не самым популярным картинам, которые способны подарить ощущение праздника. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".
Накануне Родества ловкач пытается обмануть мафию на большие деньги. Чтобы выйти из опасной игры победителем, герой заручается поддержкой владелицы стип-клуба и юриста, который работает на мафию. Последний не подозревает, во что его втянули, а потому сочельник для него будет богат на сюрпризы.
Спасаясь от погони, грабитель Гас врывается в первый попавшийся дом. Его обитатели – семейная пара – кажутся максимально добродушными. Но Гас еще не подозревает о том, как сильно заблуждается. Вскоре герой выясняет, что любая тюрьма – рай, по сравнению с жилищем этих безумцев.
В центре сюжета продавец елок Ноэл. Не так давно его бросила возлюбленная, и в преддверии Рождества он приехал в Нью-Йорк один. День за днем герой живет "на автомате", но все меняется, когда Ноэл находит в парке девушку, потерявшую сознание.
Вилли приезжает в свой родной городишко на встречу выпускников, чтобы разобраться в себе и своей жизни. Наблюдая за главным героем в рождественских декорациях, зритель погружается в вопросы взросления и вместе с Вилли ищет ответы на них.