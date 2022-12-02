Названы 100 лучших фильмов всех времен

Британский институт кино BFI опубликовал список ста величайших фильмов всех времен.

Фото: Кадр из фильма "Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080" Кадр из фильма "Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080"

Рейтинг основан на исследовании мнений около двух тысяч человек, среди которых были кинокритики, программеры, киноведы и архивисты.

Результаты проведенного опроса Sight and Sound позволили выделить безоговорочного лидера всего этого списка. Им стал фильм «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» 1975 года, который сняла режиссер Шанталь Акерман. В институте кино отмечается, что это первый случай, когда фильм женщины режиссера не только попал в десятку лучших, но и занял в ней почетное первое место.

В картине Акерман показываются три дня из жизни матери-одиночки, зарабатывающей на жизнь с помощью проституции.