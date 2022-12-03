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2 часа назад

Продюсер рассказала о подготовке к второй части фильма "Никто"

Мария Каткова

Стали известны подробности о съемках продолжения фильма "Никто" с Бобом Оденкерком. Об этом сообщает Collider со ссылкой на продюсера проекта Келли Маккормика.

Стали известны подробности продолжения фильма "Никто"
Фото: Кадр из фильма "Никто"Кадр из фильма "Никто"

Маккормик заявил, что съемки планируется начать в 2023 году. Команда проекта готовит продолжение, но не хочет облажаться, поэтому все тщательно проверяют. Сам продюсер предложил поклонникам "скрестить пальцы", чтобы съемки быстрее начались.

Также он отметил, что команда хочет поработать на "отлично", чтобы сделать достойный проект.

Если съемки фильма начнутся в 2023 году, то не стоит ожидать премьеры ранее, чем в 2024.

Ранее сообщалось, что названы 100 лучших фильмов всех времен.

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