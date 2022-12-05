Что смотреть в кино с 8 декабря

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Тайный Санта» Кадр из фильма «Тайный Санта»

«Тайный Санта»

Светлана работает юристом в компании Максима, они терпеть друг друга не могут. Максим и рад бы уволить Светлану, но заменить ее не так просто. Сотрудники компании в преддверии Нового года решают устроить раздачу подарков от «Тайного Санты». И Светлана, которая собирается устроить личную жизнь, в качестве подарка составляет приглашение провести с ней отдых. Ее подарок достается Максиму, который не намерен отказываться от приглашения и рассчитывает хорошо отдохнуть. А Светлана вынашивает план, как испортить боссу праздник.

«Большой золотой слиток»

Некто Флойд Деверо нанимает начинающего писателя Сэмюэла Листона написал его биографию. Тот соглашается, даже не подозревая, во что в итоге превратится его работа.

«Призраки прошлого»

Главная героиня Джули беременна и из-за проблем со здоровьем вынуждена находиться в постели. Девушка когда-то уже потеряла ребенка и теперь прислушивается к советам врачей соблюдать постельный режим и всячески избегать стресса. Однако, сделать это оказывается не так просто, поскольку в доме, где живет Джули, по мнению девушки живут призраки.

«Тень: Взять Гордея»

Контрразведка охотится за шпионом по кличке «Гордей», которого никто никогда не видел, ведь он постоянно меняет лица. При этом он крайне опасен, поскольку крадет секреты государственной важности. Вадиму удается напасть на след неуловимого шпиона, но ставка в этой игре высока: герою придется либо поймать Гордея, либо погибнуть.

«Щелкунчик и волшебная флейта»

Мари на Рождество загадывает желание вновь стать ребенком и оказывается в мире своих оживших игрушек. В числе прочих и Щелкунчик, который на самом деле принц Георг, которого заколдовала злая мачеха. Снять проклятье может лишь волшебная флейта, на поиски которой и отправляется Мари со своими новыми друзьями.