Кадр дня: как Кравченко поседел на съемках «Иди и смотри»

Роль в фильме Элема Климова «Иди и смотри» стала дебютной для юного Алексея Кравченко. И невероятно сложной. Актеру пришлось воплотить на экране образ подростка Флеры, которому суждено было пережить ужасные испытания. Картина получилась невероятно тяжелой, настолько, что многие зрители были уверены, что юный актер, исполнявший главную роль, действительно поседел во время съемок. Что заставило их так думать, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Иди и смотри" Кадр из фильма "Иди и смотри"

Конечно, картина «Иди и смотри», наверно, одна из самых тяжелых, какие только можно себе вообразить. И вживаться в роль Алексею, по всей вероятности, было нелегко, но седовласым в столь юном возрасте актер на самом деле все же не стал. Хотя некоторое время после съемок его голову и украшала седина.

Дело в том, что во время работы над фильмом, чтобы показать, насколько сильно переживал герой Кравченко, гримеры покрасили актера. При этом краска оказалась настолько качественной, что по окончании съемок смыть ее оказалось невозможно. Алексею пришлось некоторое время ходить седым.

Именно из-за этого и пошли слухи, что «Иди и смотри» оказался настолько жестоким фильмом, что юный актер поседел на съемках.