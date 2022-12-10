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1 час назад

3 интригующих фильма про хакеров

Мира Маркина

Большинство из нас уже давно не представляют программистов как замкнутых очкариков, которые сутки напролет проводят за компьютерами. Напротив, для многих программисты стали героями, которыми невозможно не восхищаться. Не в последнюю очередь такой образ сложился из-за фильмов.

3 интригующих фильма про хакеров
Фото: Кадр из фильма "Кто я"Кадр из фильма "Кто я"

Подробнее о картинах про хакеров, от которых невозможно оторваться – в материале "Рамблера".

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"Кто я", 2014

Кадр из фильма "Кто я"

Юный компьютерный гений Бенджамин с детства мечтает стать героем комиксов и покорить мир, но в реальной жизни он никто. Все меняется, когда герой встречает Макса. Объединившись, герои решаются на кибер-преступления, которые вскоре делают их кумирами поколения.

"Сноуден", 2016

Кадр из фильма "Сноуден"

Баойпик Оливера Стоуна повествует историю самого известного агента ЦРУ, который в одночасье стал врагом государства.

Долгое время Эдвард верил в правительство США и хотел служить родине. Но в ходе работы Сноуден совершил самое крупное разоблачение в истории: он обнародовал секретные документы, касающиеся тотальной слежки США за своими гражданами и гражданами других стран. Он выбрал правду, отказавшись от всего: карьеры, любви и родины.

"Пароль «Рыба-меч»", 2001

Кадр из фильма "Пароль "Рыба-мечь""

Гениальный шпион и преступник по совместительству решается на кражу девяти миллиардов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого он вооружается помощью хакера, который не так давно отсидел срок за взлом ФБР. Однако вскоре хакер понимает, что ввязался в слишком рисковое дело, цена которого может быть очень высока.

Фильмы,Сноуден,Оливер Стоун,ЦРУ,ФБР,
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