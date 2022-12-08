Россияне назвали 10 любимых новогодних фильмов

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос среди россиян и выяснил, какие новогодние фильмы являются самыми любимыми для граждан нашей страны. Результаты рейтинга фильмов опубликовало издание "Газета.ру".

Всего в опросе приняли участие более тысячи россиян. Первое место в топе новогодних кинокартин, как нетрудно предположить, занял фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". За него проголосовали 56 процентов респондентов.

На второй позиции оказался фильм "Чародеи" (40% проголосовавших), а на третьей – музыкальная картина "Карнавальная ночь" (с результатом 37 процентов от общего числа голосов).

Также в десятку лучших вошли такие фильмы, как