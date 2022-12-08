Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Россияне назвали 10 любимых новогодних фильмов

Мира Маркина

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос среди россиян и выяснил, какие новогодние фильмы являются самыми любимыми для граждан нашей страны. Результаты рейтинга фильмов опубликовало издание "Газета.ру".

Всего в опросе приняли участие более тысячи россиян. Первое место в топе новогодних кинокартин, как нетрудно предположить, занял фильм "Ирония судьбы, или С легким паром". За него проголосовали 56 процентов респондентов.

На второй позиции оказался фильм "Чародеи" (40% проголосовавших), а на третьей – музыкальная картина "Карнавальная ночь" (с результатом 37 процентов от общего числа голосов).

Небанальные новогодние фильмы, которые подарят атмосферу праздника

Также в десятку лучших вошли такие фильмы, как

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие фильмы помогут создать новогоднее настроение.

Фильмы,Видео,Новогодние приключения Маши и Вити,Вечера на хуторе близ Диканьки,Морозко,Чародеи,Ёлки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители