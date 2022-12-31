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26 минут назад

Фильмы для тех, кто отмечает Новый год в одиночестве

Мира Маркина

Необязательно окружать себя шумной компанией для того, чтобы отлично встретить Новый год. Порой достаточно уединения, вкусной еды и хорошего фильма. Подробнее о картинах, которые подойдут для празднования Нового года наедине с собой – в материале "Рамблера".

Фильмы для тех, кто отмечает Новый год в одиночестве
Фото: Кадр из фильма "Белый олень"Кадр из фильма "Белый олень"

"Белый олень", 2013

Кадр из фильма "Белый олень"

Перед самым Рождеством муж Сюзанны умирает. Но не спешите доставать носовые платки – это комедия, а не мелодрама. Очень скоро героиня узнает, что покойный супруг изменял ей со стриптизершей. Внезапно последняя становится подругой Сюзанны, а сама вдова начинает новую отвязную жизнь.

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"Отпуск по обмену", 2006

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Айрис – журналистка в лондонской газете, которая живет в уютном доме в провинции. За тысячи километров от нее в Калифорнии живет Аманда, владелица рекламного агентства.

Айрис безответно влюблена, а Аманда узнает, что ее возлюбленный изменяет ей. Перед самым Рождеством героини знакомятся в интернете и решают обменяться домами, чтобы сбежать от проблем и встретить Новый год незабываемо.

"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен", 2006

Один из жителей маленького городка поставил перед собой амбициозную задачу: украсить дом к Рождеству так, чтобы иллюминацию можно было увидеть из космоса. Однако его соседи не оценили эту идею и намерены помешать энтузиасту.

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