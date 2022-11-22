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41 минуту назад

Опубликован финальный трейлер картины "Аватар: Путь воды"

Мира Маркина

Финальный трейлер картины Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" вышел на YouTube. Фильм станет продолжением киноленты "Аватар", премьера которой состоялась в 2009 году.

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что будет делать в случае провала «Аватара-2»

В финальном трейлере семья Салли, включая Джейка, Нейтири и их детей, пересекает новые подводные миры, пока жители новой Пандоры противостоят армиям роботом и чудовищным морским существам.

Мировая премьера второй части запланирована на 16 декабря 2022 года. По мнению экспертов, в первые дни проката второй "Аватар" соберет порядка $500 миллионов по всему миру.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Кэмерон заплатит Вину Дизелю $10 млн за роль в продолжении «Аватара».

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