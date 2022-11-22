Опубликован финальный трейлер картины "Аватар: Путь воды"

Финальный трейлер картины Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" вышел на YouTube. Фильм станет продолжением киноленты "Аватар", премьера которой состоялась в 2009 году.

В финальном трейлере семья Салли, включая Джейка, Нейтири и их детей, пересекает новые подводные миры, пока жители новой Пандоры противостоят армиям роботом и чудовищным морским существам.

Мировая премьера второй части запланирована на 16 декабря 2022 года. По мнению экспертов, в первые дни проката второй "Аватар" соберет порядка $500 миллионов по всему миру.