«Жестокая ночь»: рождественский хоррор, который вас развеселит

В конце ноября состоялась премьера рождественского боевика «Жестокая ночь», снятого режиссером Томми Вирколой. Стоит ли картина потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».
Канун Рождества. Семья Лайтстоунов собирается у домашнего очага матери-миллионерши. Ушлый сын Джейсон приводит на праздник бывшую жену Линду и малютку Труди. А язвительная дочь зажиточной дамы Альва уже учит бойфренда-лузера услужливо улыбаться бабушке. Оба наследника жаждут сердца и денег старой Гертруды, но их хитрый план с треском проваливается: дом захватывают вооруженные грабители под предводительством Скруджа. К счастью, в разгар нападения на крыше особняка неожиданно оказывается настоящий Санта-Клаус: он разочаровался в детях и мире вокруг, ушел в запой и теперь с радостью готов выместить всю накопившуюся злобу на горе-преступниках.
Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор, Беверли Д'Анджело, Джон Легуизамо, Кэм Жиганде, Эди Паттерсон и другие.
Сюжет ироничного, местами очень жестокого боевика с элементами черного юмора и отсылками к «Крепкому орешку», «Убить Билла» и комедии «Один дома», весьма прост и до обидного незатейлив. Создатели картины предложили зрителю коктейль из кровавых сцен, комедийных клише, актеров категории «Б» и набора штампов о добре и «рождественском чуде», после которого остается непонятное «послевкусие». Однако картину определенно стоит посмотреть тем, кто устал от рафинированных праздничных драм и бесконечных экранизаций Диккенса.