«Жестокая ночь»: рождественский хоррор, который вас развеселит

В конце ноября состоялась премьера рождественского боевика «Жестокая ночь», снятого режиссером Томми Вирколой. Стоит ли картина потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Жестокая ночь" Кадр из фильма "Жестокая ночь"

Канун Рождества. Семья Лайтстоунов собирается у домашнего очага матери-миллионерши. Ушлый сын Джейсон приводит на праздник бывшую жену Линду и малютку Труди. А язвительная дочь зажиточной дамы Альва уже учит бойфренда-лузера услужливо улыбаться бабушке. Оба наследника жаждут сердца и денег старой Гертруды, но их хитрый план с треском проваливается: дом захватывают вооруженные грабители под предводительством Скруджа. К счастью, в разгар нападения на крыше особняка неожиданно оказывается настоящий Санта-Клаус: он разочаровался в детях и мире вокруг, ушел в запой и теперь с радостью готов выместить всю накопившуюся злобу на горе-преступниках.

Главные роли в картине исполнили Дэвид Харбор, Беверли Д'Анджело, Джон Легуизамо, Кэм Жиганде, Эди Паттерсон и другие.

Кадр из фильма "Жестокая ночь"