4 фильма, которые нужно смотреть, когда все достало

У каждого из нас бывают моменты, когда раздражает все вокруг. Чтобы взять себя в руки и при этом немного расслабиться, порой достаточно пары часов наедине с хорошим фильмом. Подробнее о картинах, которые помогут в состоянии раздрая – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Римские каникулы" Кадр из фильма "Римские каникулы"

"Римские каникулы", 1953

Юная принцесса сбегает из собственного дворца, чтобы нарушить все устои и наконец почувствовать вкус свободы. Вот только до побега ей сделали укол снотворного, поэтому героиня Одри Хепберн на полпути засыпает на скамейке. Этот случай сводит ее с харизматичным журналистом, который готов показать героине, как выглядит не обремененная обязанностями жизнь.

"Блеф", 1976

Кадр из фильма "Блеф"

Белль имеет старые счеты с Филиппом, который отбывает срок в тюрьме. Чтобы поквитаться с Филиппом, Белль связывается с другим аферистом, который организует побег заключенного из тюрьмы. Вот только героиня еще не знает, чем обернется запутанная афера.

"Полночь в Париже", 2011

Писатель-романтик приезжает с возлюбленной Париж. Герой бродит по улочкам города, размышляя о том, что должен был родиться в 1920-х, и внезапно он телепортируется в эту эпоху. Герой знакомится с Хэмингуэем, Фицжеральдом, Пикассо и все больше убеждается в том, что принадлежит этому времени.

"Мектуб, моя любовь", 2018