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2 часа назад

4 фильма, которые нужно смотреть, когда все достало

Мира Маркина

У каждого из нас бывают моменты, когда раздражает все вокруг. Чтобы взять себя в руки и при этом немного расслабиться, порой достаточно пары часов наедине с хорошим фильмом. Подробнее о картинах, которые помогут в состоянии раздрая – в материале "Рамблера".

4 фильма, которые нужно смотреть, когда все достало
Фото: Кадр из фильма "Римские каникулы"Кадр из фильма "Римские каникулы"

10 лучших фильмов 2022 года

"Римские каникулы", 1953

Кадр из фильма "Римские каникулы"

Юная принцесса сбегает из собственного дворца, чтобы нарушить все устои и наконец почувствовать вкус свободы. Вот только до побега ей сделали укол снотворного, поэтому героиня Одри Хепберн на полпути засыпает на скамейке. Этот случай сводит ее с харизматичным журналистом, который готов показать героине, как выглядит не обремененная обязанностями жизнь.

"Блеф", 1976

Кадр из фильма "Блеф"

Белль имеет старые счеты с Филиппом, который отбывает срок в тюрьме. Чтобы поквитаться с Филиппом, Белль связывается с другим аферистом, который организует побег заключенного из тюрьмы. Вот только героиня еще не знает, чем обернется запутанная афера.

"Полночь в Париже", 2011

Кадр из фильма "Полночь в Париже"

Писатель-романтик приезжает с возлюбленной Париж. Герой бродит по улочкам города, размышляя о том, что должен был родиться в 1920-х, и внезапно он телепортируется в эту эпоху. Герой знакомится с Хэмингуэем, Фицжеральдом, Пикассо и все больше убеждается в том, что принадлежит этому времени.

"Мектуб, моя любовь", 2018

Кадр из фильма "Мектуб, моя любовь"

На фоне сказочных пейзажей юга Франции разворачиваются драмы, свойственные юности. Офелия любит Тони, но обручена с другим, Шарлотта тоже любит Тони, а Тони, кажется, любит всех. В окружении легкомысленных и безрассудных героев Амин пускается на поиски любви и наслаждений.

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