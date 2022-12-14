Стало известно, когда начнут снимать третью часть "Дэдпула"

Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Дэдпула". Об этом сообщает Collider со ссылкой на режиссера фильма Шона Леви.

Фото: Кадр из фильма "Дэдпул" Кадр из фильма "Дэдпул"

Леви заявил, что сейчас вместе с командой занимается подготовкой к съемкам ленты. Съемки стартуют в мае 2023 года. Режиссер также отметил, что считает третью часть "самой смешной и динамичной".