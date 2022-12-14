Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Режиссер Шон Леви: третью часть "Дэдпула" начнут снимать в 2023 году

Мария Каткова

Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Дэдпула". Об этом сообщает Collider со ссылкой на режиссера фильма Шона Леви.

Стало известно, когда начнут снимать третью часть "Дэдпула"
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул"Кадр из фильма "Дэдпул"

Леви заявил, что сейчас вместе с командой занимается подготовкой к съемкам ленты. Съемки стартуют в мае 2023 года. Режиссер также отметил, что считает третью часть "самой смешной и динамичной".

Детали сюжета третьей части пока не разглашаются. Известно, что возрастная категория картины будет 16+. Также ранее стало известно, что в этой ленте вернется Хью Джекман — он вновь сыграет Росомаху.

Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс раскрыл дату начала съемок «Дэдпула 3».

Фильмы,Дэдпул,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,Шон Леви,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители