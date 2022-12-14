Стало известно, когда начнут снимать третью часть "Дэдпула"

Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Дэдпула". Об этом сообщает Collider со ссылкой на режиссера фильма Шона Леви.
Леви заявил, что сейчас вместе с командой занимается подготовкой к съемкам ленты. Съемки стартуют в мае 2023 года. Режиссер также отметил, что считает третью часть "самой смешной и динамичной".
Детали сюжета третьей части пока не разглашаются. Известно, что возрастная категория картины будет 16+. Также ранее стало известно, что в этой ленте вернется Хью Джекман — он вновь сыграет Росомаху.
Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс раскрыл дату начала съемок «Дэдпула 3».