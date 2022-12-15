5 пляжных комедий на Новый год, которые поднимут настроение

Для тех, кто хочет отвлечься от предпраздничной суеты, «Рамблер» собрал топ летних комедий, которые поднимут вам настроение.

Фото: Кадр из фильма "Убийство на яхте" Кадр из фильма "Убийство на яхте"

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«Мамма Mia!» (2008)

Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и другие в комедийной мелодраме о молодой девушке Софи, которая приглашает на свадьбу троих своих возможных отцов. Очаровательный мюзикл под песни группы ABBA и звездным актерским составом!

«Притворись моей женой» (2011)

Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

«Этот неловкий момент» (2015)

Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Корсике, где на солнечных пляжах в 42-летнего отца семейства влюбляется соблазнительная 18-летняя красотка. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга – строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемой малышке.

«Спасатели Малибу» (2017)

Горячий ребут супершоу 90-х, который рассказывает о группе спасателей, работающих на побережье Тихого океана. Главные герои случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Хозяйка пафосного ночного клуба, по совместительству местный «наркобарон», пытается прибрать побережье к рукам. Дамочка скупает всю недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и убийствами владельцев земельных участков.

«Убийство на яхте» (2021)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.