Многие фильмы, созданные в СССР, мы пересматриваем до сих пор. И речь не только о праздничной классике. Одна такая картина покорила зрителей не только на родине, но и за рубежом. О ней рассказал в своем видеоролике один из авторов сообщества “Кинотеатр “Маяк” ВКонтакте.
Фильм Сергея Бондарчука, снятый по мотивам романа Льва Толстого “Война и мир”, стал самым кассовым в истории советского кино. Каким был бюджет киноэпопеи и во сколько раз он окупился – смотрите в видео.
Вот еще несколько фактов о культовой картине 1966 года:
- Экранизация “Войны и мира” была своеобразным ответом Голливуду. Ранее за роман Толстого принялся президент Гильдии режиссеров Америки Кинг Видор. Еще одна причина заключалась в том, что приближалось 150-летие Бородинской битвы, которая играла немалую роль в сюжете книги.
- Кастинг на роль Андрея Болконского был удивительный. На прослушивание пришли лучшие актеры того времени. Олег Стриженов, уже утвержденный на эту роль, вскоре передумал – как только его приняли в МХАТ. Поэтому Андрея Болконского сыграл Вячеслав Тихонов. И есть мнение, что на его кандидатуре настояла министр культуры Екатерина Фурцева. Безухова пришлось играть самому Бондарчуку. Для этой роли 40-летнему режиссеру пришлось поправиться на 10 килограммов.
- Съемки такого масштабного проекта требовали изобретательности. Так некоторые сцены Бондарчук снимал с вертолета. Чтобы запечатлеть панораму поля боя, камеру прикрепили к вагончику канатной дороги – на высоте в 300 метров. На съемках сцены бала оператора возили на роликовых коньках между вальсирующими актерами ассистенты.
- К сожалению пленка, которая использовалась для съемок, была слабой чувствительности. Поэтому площадку приходилось освещать дополнительно, причем военными прожекторами. А они сильно нагревали воздух. Потому нередко осветители падали в обморок. Сам Бондарчук почти после каждого дубля отправлялся отдохнуть в кислородную палатку.
- Еще один интересный факт: для съемок батальных сцен был сформирован специальный кинематографический кавалерийский полк, который засветился еще во многих других фильмах. Между прочим, в его рядах проходили службу Андрей Ростоцкий и Сергей Жигунов. И только в 2002 году полк было решено расформировать окончательно.