Многие фильмы, созданные в СССР, мы пересматриваем до сих пор. И речь не только о праздничной классике. Одна такая картина покорила зрителей не только на родине, но и за рубежом. О ней рассказал в своем видеоролике один из авторов сообщества “Кинотеатр “Маяк” ВКонтакте.