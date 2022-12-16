4 фильма, которые спасут от одиночества

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал одиночество. К счастью, порой, чтобы справиться с ним, достаточно лишь хорошего теплого фильма. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".
Одинокий писатель Теодор приобретает новую техническую разработку – операционную систему, которая способна исполнить любое желание пользователя. В ходе коммуникации между героем и системой возникают романтические чувства.
Скромная учительница отправляется вместе с талантливыми учениками на главный театральный фестиваль штата. В поездке героиня сближается с Билли – эмоционально нестабильным подростком. Неожиданно друг для друга герои становятся спасением.
Офисный клерк Дорис после смерти матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, 60-летняя героиня влюбляется в Джона. Вот только герой вдвое ее младше.
Хэнк оказывается на необитаемом острове и впадает в отчаяние. Но его настроение меняется, когда он находит труп. Хэнк называет мертвеца Мэнни и использует его для жизни в суровых условиях. Это нестандартное знакомство вновь возвращает Хэнку любовь к жизни.