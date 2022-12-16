Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
2 часа назад

4 фильма, которые спасут от одиночества

Мира Маркина

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал одиночество. К счастью, порой, чтобы справиться с ним, достаточно лишь хорошего теплого фильма. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

4 фильма, которые спасут от одиночества
Фото: Кадр из фильма "Она"Кадр из фильма "Она"

4 захватывающих фильма не для слабонервных

"Она", 2013

Кадр из фильма "Она"

Одинокий писатель Теодор приобретает новую техническую разработку – операционную систему, которая способна исполнить любое желание пользователя. В ходе коммуникации между героем и системой возникают романтические чувства.

"Мисс Стивенс", 2015

Кадр из фильма "Мисс Стивенс"

Скромная учительница отправляется вместе с талантливыми учениками на главный театральный фестиваль штата. В поездке героиня сближается с Билли – эмоционально нестабильным подростком. Неожиданно друг для друга герои становятся спасением.

"Здравствуйте, меня зовут Дорис", 2015

Офисный клерк Дорис после смерти матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, 60-летняя героиня влюбляется в Джона. Вот только герой вдвое ее младше.

"Человек – швейцарский нож", 2016

Хэнк оказывается на необитаемом острове и впадает в отчаяние. Но его настроение меняется, когда он находит труп. Хэнк называет мертвеца Мэнни и использует его для жизни в суровых условиях. Это нестандартное знакомство вновь возвращает Хэнку любовь к жизни.

Фильмы,Здравствуйте, меня зовут Дорис,Человек – швейцарский нож,Она,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители