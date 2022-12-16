4 фильма, которые спасут от одиночества

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал одиночество. К счастью, порой, чтобы справиться с ним, достаточно лишь хорошего теплого фильма. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Она" Кадр из фильма "Она"

"Она", 2013

Одинокий писатель Теодор приобретает новую техническую разработку – операционную систему, которая способна исполнить любое желание пользователя. В ходе коммуникации между героем и системой возникают романтические чувства.

"Мисс Стивенс", 2015

Кадр из фильма "Мисс Стивенс"

Скромная учительница отправляется вместе с талантливыми учениками на главный театральный фестиваль штата. В поездке героиня сближается с Билли – эмоционально нестабильным подростком. Неожиданно друг для друга герои становятся спасением.

"Здравствуйте, меня зовут Дорис", 2015

Офисный клерк Дорис после смерти матери начинает посещать семинары по самопомощи. Приняв советы от гуру мотивации, 60-летняя героиня влюбляется в Джона. Вот только герой вдвое ее младше.

"Человек – швейцарский нож", 2016