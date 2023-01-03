3 фильма о женщинах в рок-н-ролле

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1 час назад

Фильмы о женщинах, которые изменили рок-н-ролл

Мира Маркина

Женщины в рок-н-ролле — не только яркое явление, но и важная тема в кинематографе. В новом материале "Рамблер" рассказывает о фильмах, сюжет которых — история отдельной рок-исполнительницы или женской рок-группы.

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Фото: Кадр из фильма "На что способна любовь"Кадр из фильма "На что способна любовь"

"Ранэвэйс" (The Runaways, 2010)

История о женской рок-группе, которая первой оставила заметный след в истории рок-н-ролла. Это фильм о бешеной славе в юном возрасте, о том, как быстро угасает зрительская любовь и как переживают "черную полосу" молодые исполнители. Группа "Ранэвэйс" после пика славы столкнулись с депрессией из-за внезапно начавшейся полосы неудач. И если одни ограничились уходом со сцены, то другие отправились за "помощью" к наркотикам.

Кадр из фильма "Ранэвэйс"

Несмотря на традиционный сюжет, в проекте нет "ванили", как во многих фильмах о новых успешных музыкальных исполнителях. Картина честная, четкая и временами жесткая.

"Молитва о рок-н-ролле" (Prey for Rock & Roll, 2003)

Фильм по мотивам автобиографического рок-мьюзикла Шери Лавдодж о ее жизни, когда она была солисткой девичей рок-группы из Лос-Анджелеса. В киноверсии четыре девушки объединяются в рок-группу Clamdancy и стремятся стать популярными. Однажды у них появляется возможность записать собственный диск.

"На что способна любовь" (What's Love Got to Do with It, 1993)

Кино об одной из самых известных исполнительниц в жанре рок-н-ролл Тине Тернер, или Анне Мэй Баллок. Она провела детство в небольшой деревне в штате Теннесси, ее воспитывала бабушка. В подростковом возрасте переехала в город Сент-Луис, где познакомилась с будущим мужем — продюсером, музыкантом Айком Тернером — и его группой. Во время выступлений он приглашал к микрофону женщин и, когда Анна вышла к микрофону и раскрепостилась, понял, что у девушки нее потенциал.

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Со временем возлюбленный изменился, от ревности стал избивать жену. И если бы музыка не была призванием Тины, ее судьба могла бы сложиться совсем по-другому. Творчество помогло исполнительнице преодолеть трудности и стать кумиром миллионов.

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