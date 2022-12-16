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1 час назад

Смотрите экшн-триллер "Крушение" в кино с 26 января

Стелла Шмель

26 января 2023 года в широкий прокат выйдет фильм "Крушение" от режиссера Жана-Франсуа Рише. Роли в картине исполнили Джерард Батлер, Майк Колтер, Йосон Ань, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор, Тони Голдуин и другие.

Во время шторма пилот Броуди Торранс принимает решение посадить полный самолет пассажиров на затерянный остров.

Но скоро становится понятно, что пережитое крушение самолета было только началом для пилота и его экипажа. На острове вооруженные повстанцы берут в заложники пассажиров самолета. Единственным человеком, на которого Броуди Торранс может рассчитывать, чтобы вновь спасти пассажиров, оказался убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозили на борту.

4 захватывающих фильма не для слабонервных

Смотрите в кино с 26 января 2023 года.

Фильмы,Видео,Пол Бен-виктор,Тони Голдуин,Майк Колтер,Джерард Батлер,ФБР,
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