Смотрите экшн-триллер "Крушение" в кино с 26 января

26 января 2023 года в широкий прокат выйдет фильм "Крушение" от режиссера Жана-Франсуа Рише. Роли в картине исполнили Джерард Батлер , Майк Колтер , Йосон Ань, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор , Тони Голдуин и другие.

Но скоро становится понятно, что пережитое крушение самолета было только началом для пилота и его экипажа. На острове вооруженные повстанцы берут в заложники пассажиров самолета. Единственным человеком, на которого Броуди Торранс может рассчитывать, чтобы вновь спасти пассажиров, оказался убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозили на борту.