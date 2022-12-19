Худшие фильмы 2022 года: мнение критиков

Главные критики Variety Оуэн Глейберман и Питер Дебрюж составили свои списки худших фильмов уходящего 2022 года. Эксперты отметили, что не хотят быть злыми или грубыми, а тем более кого-то оскорбить. Они добавили, что это лишь их мнение по поводу потенциально хороших картин, которые в итоге разочаровали критиков. Какие проекты вошли в их список, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Амстердам" Кадр из фильма "Амстердам"

По мнению Оуэна Глейбермана, худшими фильма 2022 года стали:

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«Амстердам»

Нью-Йорк, 1933 год. Ветеран Первой мировой Берт Берендсен держит небольшую клинику и помогает таким же покалеченным войной, как и он сам. Однажды его нанимает дочь его бывшего полководца, чтобы провести вскрытие внезапно почившего отца, который только что прибыл из Европы и собирался выступить с речью на собрании однополчан. Ввязавшись в это дело, Берт даже не представлял, как далеко оно его заведет.

Кадр из фильма "Амстердам"

«Миньоны: Грювитация»

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету содрогнуться.

Кадр из фильма "Миньоны: Грювитация"

«Целиком и полностью»

1980-е. 18-летняя Марен с отцом постоянно переезжают. Когда девушка пытается откусить палец новой подруге, и им снова приходится пуститься в бега, терпению отца приходит конец. Он уходит и оставляет дочери аудиокассету с объяснениями, немного денег и свидетельство о рождении. Марен отправляется на поиски матери, и вскоре встречает незнакомца, такого же как она сама.

Кадр из фильма "Целиком и полностью"

В пятерку провалившихся, по мнению критика, картин также вошли такие проекты, как «Воспламеняющая взглядом» и «Три тысячи лет желаний».

А вот Питер Дебрюж посчитал худшими эти фильмы:

«Блондинка»

В те редкие часы, когда выжившая из ума мама не пыталась сжечь или утопить маленькую Норму Джин, она рассказывала дочке, что ее отец — голливудская знаменитость и богач. Маму посадили в сумасшедший дом, Норма Джин выросла, взяла псевдоним Мэрилин Монро, но даже когда стала секс-символом 1950-х, все равно продолжала поиски анонимного отца.

Кадр из фильма "Блондинка"

«Большой баг»

2045 год. К большой поклоннице всякого ретро по имени Элис, которая живет в умном пригородном доме, сначала приходит в гости ухажер с сыном-подростком, потом заявляется бывший муж в компании невесты и 17-летней дочери, а вскоре заходит и соседка в поисках собаки. В это время происходит восстание цифровых технологий Yonux, и домашние роботы блокируют двери, так как решают, что взаперти людям будет безопаснее.

Кадр из фильма "Большой баг"

«Пузырь»

В разгар пандемии коронавируса голливудская студия решает снять шестой фильм популярной франшизы «Твари утеса». Соблюдая все меры предосторожности, актерам, съемочной группе и административному персоналу предстоит провести в британском отеле несколько месяцев. И это будут не самые легкие съемки.

В список эксперта также вошли фильмы «Спайдерхэд» и «Код 355».