Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
4 часа назад

Смотрите экшн-драму «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в кино с 16 марта

Стелла Шмель

16 марта 2023 года в широкий прокат выйдет картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» от режиссера Сарика Андреасяна. Роли в фильме исполнили Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Марк Богатырев и другие.

"Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" – именно так звучал приказ командира самолета Дамира Юсупова, сумевшего посадить пассажирский лайнер с отказавшими двигателями на кукурузное поле.

Экшн-триллер "Крушение" в кино с 26 января

Сюжет фильма рассказывает о жизни Дамира, который с детства грезил о карьере пилота, но судьба распорядилась иначе. Спустя много лет веру в него потеряли даже близкие и казалось, что про мечту придется забыть. Но, благодаря искреннему желанию и преданности делу, он все-таки смог стать пилотом гражданской авиации.

Смотрите в кино с 16 марта.

Фильмы,Видео,Жанна Эппле,Ольга Хохлова,Марк Богатырев,Егор Бероев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители