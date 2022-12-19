16 марта 2023 года в широкий прокат выйдет картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» от режиссера Сарика Андреасяна. Роли в фильме исполнили Егор Бероев , Герман Модягин, Ольга Хохлова , Жанна Эппле , Лиза Моряк, Марк Богатырев и другие.

"Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" – именно так звучал приказ командира самолета Дамира Юсупова, сумевшего посадить пассажирский лайнер с отказавшими двигателями на кукурузное поле.

Сюжет фильма рассказывает о жизни Дамира, который с детства грезил о карьере пилота, но судьба распорядилась иначе. Спустя много лет веру в него потеряли даже близкие и казалось, что про мечту придется забыть. Но, благодаря искреннему желанию и преданности делу, он все-таки смог стать пилотом гражданской авиации.