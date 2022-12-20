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2 часа назад

4 лучших комедии 2022 года

Мира Маркина

2022 год был богат на блестящие премьеры в кино. В частности, режиссеры подарили зрителям довольно много хороших комедий. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

4 лучших комедии 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"

"Невыносимая тяжесть огромного таланта"

Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"

Фильм, в котором Николас Кейдж играет самого себя. Или не совсем? Герой находится в эпицентре кризиса среднего возраста: карьера постепенно угасает, жена и дочь устали от раздутого эго Кейджа, а еще он задолжал 600 тысяч долларов отелю, в котором живет. В довесок вместо достойных ролей агент предлагает актеру отправиться на Майорку на день рождение фаната, где вскоре разворачиваются невероятные события.

"Лулу и Бриггс"

Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"

Бывшему солдату предстоит выполнить серьезное задание: доставить на похороны сослуживца овчарку Лулу. Ситуацию осложняет то, что собака страдает от множества посттравматических расстройств, а еще боится летать. Поэтому Бриггсу предстоит долгая поездка с Лулу по Тихоокеанскому побережью, и эта дорога станет одной из самых сложных операций в его жизни.

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"Худший человек на свете"

Кадр из фильма "Худший человек на свете"

Комедийная мелодрама повествует о жизни Юлии. Склонная к рефлексии девушка постоянно находится во внутреннем конфликте и в поиске себя: она бросает медицину ради психологии, а затем находит спасение в фотографии и писательстве. Юлия меняет не только профессии, но и возлюбленных, и с каждым днем все больше узнает себя настоящую.

"Клерки-3"

Кадр из фильма "Клерки–3"

Герой знаменитой комедии 90-х возвращается на экраны для того, чтобы снять фильм о своей жизни. Заручившись поддержкой друзей – Джея и Молчаливого Боба – Рэндал погружается в увлекательный процесс, параллельно ввязываясь в новые приключения.

Фильмы,Николас Кейдж,
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