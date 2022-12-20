4 лучших комедии 2022 года

2022 год был богат на блестящие премьеры в кино. В частности, режиссеры подарили зрителям довольно много хороших комедий. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".
Фильм, в котором Николас Кейдж играет самого себя. Или не совсем? Герой находится в эпицентре кризиса среднего возраста: карьера постепенно угасает, жена и дочь устали от раздутого эго Кейджа, а еще он задолжал 600 тысяч долларов отелю, в котором живет. В довесок вместо достойных ролей агент предлагает актеру отправиться на Майорку на день рождение фаната, где вскоре разворачиваются невероятные события.
Бывшему солдату предстоит выполнить серьезное задание: доставить на похороны сослуживца овчарку Лулу. Ситуацию осложняет то, что собака страдает от множества посттравматических расстройств, а еще боится летать. Поэтому Бриггсу предстоит долгая поездка с Лулу по Тихоокеанскому побережью, и эта дорога станет одной из самых сложных операций в его жизни.
Комедийная мелодрама повествует о жизни Юлии. Склонная к рефлексии девушка постоянно находится во внутреннем конфликте и в поиске себя: она бросает медицину ради психологии, а затем находит спасение в фотографии и писательстве. Юлия меняет не только профессии, но и возлюбленных, и с каждым днем все больше узнает себя настоящую.
Герой знаменитой комедии 90-х возвращается на экраны для того, чтобы снять фильм о своей жизни. Заручившись поддержкой друзей – Джея и Молчаливого Боба – Рэндал погружается в увлекательный процесс, параллельно ввязываясь в новые приключения.