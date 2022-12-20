4 лучших комедии 2022 года

2022 год был богат на блестящие премьеры в кино. В частности, режиссеры подарили зрителям довольно много хороших комедий. Подробнее о лучших из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта" Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"

"Невыносимая тяжесть огромного таланта"

Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"

Фильм, в котором Николас Кейдж играет самого себя. Или не совсем? Герой находится в эпицентре кризиса среднего возраста: карьера постепенно угасает, жена и дочь устали от раздутого эго Кейджа, а еще он задолжал 600 тысяч долларов отелю, в котором живет. В довесок вместо достойных ролей агент предлагает актеру отправиться на Майорку на день рождение фаната, где вскоре разворачиваются невероятные события.

"Лулу и Бриггс"

Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"

Бывшему солдату предстоит выполнить серьезное задание: доставить на похороны сослуживца овчарку Лулу. Ситуацию осложняет то, что собака страдает от множества посттравматических расстройств, а еще боится летать. Поэтому Бриггсу предстоит долгая поездка с Лулу по Тихоокеанскому побережью, и эта дорога станет одной из самых сложных операций в его жизни.

"Худший человек на свете"

Кадр из фильма "Худший человек на свете"

Комедийная мелодрама повествует о жизни Юлии. Склонная к рефлексии девушка постоянно находится во внутреннем конфликте и в поиске себя: она бросает медицину ради психологии, а затем находит спасение в фотографии и писательстве. Юлия меняет не только профессии, но и возлюбленных, и с каждым днем все больше узнает себя настоящую.

"Клерки-3"

Кадр из фильма "Клерки–3"