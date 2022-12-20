Фильмы, которые разрушили звездные браки

Не секрет, что фильмы могут влиять на жизнь актеров. Существует масса пар, которая познакомилась на съемках и жила счастливой жизнью. Однако есть и те звезды, чьи отношения были разрушены фильмами. Об этих картинах — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Дни грома" Кадр из фильма "Дни грома"

“Дни грома” (1990)

Не секрет, что после этого фильма Том Круз и Николь Кидман стали одной из самых ярких и прочных пар Голливуда. Однако другой брак был разрушен из-за этой картины. Пока Круз заводил отношения на съемках, дома его ждала супруга, актриса Мими Рождерс.

Со своей супругой Круз расстался в год выхода фильма. Они были в браке три года. Роман с Кидман оказался настолько бурным, что отношения они зарегистрировали прямо в Рождественский сочельник 1991 года. Их брак продлился почти 10 лет.

“Доказательство жизни” (2000)

Мег Райан во время съемок фильма была замужем за актером Деннисом Куэйдом, но в прессу просочились подробности романа актрисы, который она закрутила с Расселом Кроу на съемках фильма. Не успели возлюбленные официально объявить об отношениях, как Райан столкнулась с “отменой”. Фанаты разозлились на нее из-за того, что она изменила Куэйду и решили ей отомстить. “Доказательство жизни” провалился в прокате, Райан закрыла свою продюсерскую студию, а с Расселом Кроу у них ничего не вышло, как и с Куэйдом, с которым она развелась в следующем году.

“Франкенштейн” (1994)