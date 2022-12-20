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2 часа назад

Попробуйте не засмеяться: 5 лучших комедий с Джоной Хиллом

Мира Маркина

Для тех, кто сейчас судорожно пытается закрыть все дедлайны перед приближающимися праздниками, выбрать подарки на Новый год и привести себя в порядок, «Рамблер» собрал топ комедий с Джоной Хиллом, которые хотя бы на вечер отвлекут вас от предпраздничной гонки.

Попробуйте не засмеяться: 5 лучших комедий с Джоной Хиллом
Фото: Кадр из фильма "SuperПерцы"Кадр из фильма "SuperПерцы"

«Нас приняли!» (2006)

Видео дня

Выпускник средней школы Бартлби Гейнс получил восьмой отказ о приеме в институт. К счастью, он не один такой. Несколько друзей-одноклассников стоят перед той же проблемой. Так как же парень с унылой перспективой сможет успокоить родителей и добиться расположения красотки Моники? Просто. Он откроет свой собственный университет…

Кадр из фильма "Нас приняли!"

«SuperПерцы» (2007)

Эталонная комедия с Джоной Хиллом, которая рассказывает о приятелях, которые готовятся к вечеринке года, на который они планируют распрощаться с девственностью. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых?

Кадр из фильма "SuperПерцы"

«Побег из Вегаса» (2010)

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду. Альдус Сноу — бывший кумир миллионов и знаменитый рокер, который после продолжительного пике собирается вернуться на большую сцену. Но его характер испорчен алкоголем и развращен деньгами настолько, что любая промелькнувшая юбка может увлечь его в водоворот приключений…

Кадр из фильма "Побег из Вегаса"

«Мачо и ботан» (2012)

Двое полицейских Шмидт и Дженко, ненавидящие друг друга еще со школьных лет, берутся за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе. Для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. Обоим предстоит пройти все трудности, которые были в школе с ними во времена их вражды. В главных ролях — Ченнинг Татум и Джона Хилл.

Кадр из фильма "Мачо и ботан"

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«Парни со стволами» (2016)

История о двух еврейских парнях из Майами, решивших заняться поставкой оружия для государства. Серия удачных сделок знатно обогатила приятелей, и на этом можно было остановиться. Но Дэвид и Эфраим не смогли устоять перед контрактом на 300 миллионов долларов, который впоследствии принесет им много проблем. В главных ролях Майлз Теллер, Джона Хилл, Ана де Армас и другие.

Кадр из фильма "Парни со стволами"
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