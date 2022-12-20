Попробуйте не засмеяться: 5 лучших комедий с Джоной Хиллом

Для тех, кто сейчас судорожно пытается закрыть все дедлайны перед приближающимися праздниками, выбрать подарки на Новый год и привести себя в порядок, «Рамблер» собрал топ комедий с Джоной Хиллом, которые хотя бы на вечер отвлекут вас от предпраздничной гонки.

Фото: Кадр из фильма "SuperПерцы" Кадр из фильма "SuperПерцы"

«Нас приняли!» (2006)

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Выпускник средней школы Бартлби Гейнс получил восьмой отказ о приеме в институт. К счастью, он не один такой. Несколько друзей-одноклассников стоят перед той же проблемой. Так как же парень с унылой перспективой сможет успокоить родителей и добиться расположения красотки Моники? Просто. Он откроет свой собственный университет…

«SuperПерцы» (2007)

Эталонная комедия с Джоной Хиллом, которая рассказывает о приятелях, которые готовятся к вечеринке года, на который они планируют распрощаться с девственностью. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых?

«Побег из Вегаса» (2010)

Арон Гринберг получил работу, о которой мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, что его первым заданием будет привезти из Лондона в Лос-Анджелес строптивую рок-звезду. Альдус Сноу — бывший кумир миллионов и знаменитый рокер, который после продолжительного пике собирается вернуться на большую сцену. Но его характер испорчен алкоголем и развращен деньгами настолько, что любая промелькнувшая юбка может увлечь его в водоворот приключений…

«Мачо и ботан» (2012)

Двое полицейских Шмидт и Дженко, ненавидящие друг друга еще со школьных лет, берутся за расследование дела о распространении запрещенных веществ в школе. Для этого они притворяются новенькими учениками и вновь садятся за парту. Обоим предстоит пройти все трудности, которые были в школе с ними во времена их вражды. В главных ролях — Ченнинг Татум и Джона Хилл.

«Парни со стволами» (2016)