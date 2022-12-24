Комедия “Трое мужчин и младенец” (1987) о том, как трое друзей находят на пороге своего дома брошенного младенца, в свое время поразила многих зрителей. Но не только искрометным юмором. Внимательные зрители заметили в одной из сцен фильма деталь, от которой у любого побежали бы мурашки по коже. О ней рассказал в своем видеоролике рассказали авторы сообщества ВКонтакте КИНО TALK.

Интересующая нас сцена происходит в доме главных героев. Пока мама одного из “отцов” нянчится с малышкой, все внимание зрителей сосредоточилось на окне за ее спиной. Ведь там появился силуэт незнакомого мальчика. Откуда он мог взяться? На этот счет существовали разные теории. Кто-то даже “вовремя” вспомнил, мол, якобы в доме, где снимали фильм, когда-то погиб девятилетний ребенок. И малыш за шторами – призрак несчастного дитя.

Слух о призраке в комедийном фильме быстро распространился, попал в газеты и даже крупный журнал People. Вот только реальность оказалась более прозаичной и разочаровала многих искателей паранормальных существ (впрочем, как часто и бывает).

Кто же на самом деле скрывался у окна в той сцене, смотрите в видео.

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