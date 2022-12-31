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43 минуты назад

Самые кассовые фильмы 2022 года: видео

Мира Маркина

2022 год в России не был богат на кинопремьеры. Тем не менее, в мировом прокате некоторым фильмам удалось собрать тысячи миллиардов долларов.

Так, первое место в рейтинге самых успешных, c точки зрения сборов, занял боевик "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли. Фильм собрал 1,488 миллиарда долларов. На втором месте оказалась картина "Мир юрского периода: Господство", вышедшая летом этого года. Она собрала чуть больше одного миллиарда долларов.

О других фильмах рассказал в своем TikTok-аккаунте блогер @kinoafisha.info. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Фильмы,Видео,Том Круз,
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