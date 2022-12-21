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2 часа назад

5 фильмов, которые создадут праздничное настроение даже циникам

Мира Маркина

Для тех, у кого с новогодним настроением пока не клеится, «Рамблер» собрал топ рождественских фильмов, которые гарантированно должны подарить вам ощущение праздника.

5 фильмов, которые создадут праздничное настроение даже циникам
Фото: Кадр из фильма "Любите Куперов"Кадр из фильма "Любите Куперов"

«Гринч – похититель Рождества» (2000)

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Злодей-недотепа Гринч мстит сказочному городу Ктограду за детские обиды. Зеленый отшельник решает раз и навсегда покончить с Рождеством, и, пока беззаботные ктовичи сладко спали, он решил украсть у горожан долгожданный праздник. Главную роль исполнил Джим Керри, а фильм получил премию «Оскар» за лучший грим.

«Реальная любовь» (2003)

Фильм, без которого уже нельзя представить себе Рождество, рассказывает истории нескольких пар, которые встречаются, расстаются, признаются в любви, ну или в измене. Главное, что это происходит в рождественские праздники. В главных ролях звезды первой величины: Хью Грант, Лиам Нисон, Колин Ферт, Кира Найтли, Эмма Томпсон и другие.

Кадр из фильма "Реальная любовь"

«Четыре Рождества» (2008)

Влюбленная пара, Брэд и Кейт, планируют встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее мама и папа в разводе. Теперь им предстоит за один день объехать четыре семьи, чтобы отметить праздник… В главных ролях рождественской комедии Винс Вон и Риз Уизерспун.

Кадр из фильма "Четыре Рождества"

«Любите Куперов» (2015)

Звездный ансамбль в драмеди о семейных ценностях, по сюжету которой Шарлотта Купер решила собрать за праздничным рождественским столом всех членов своей семьи. И так вышло, что именно накануне праздника гости попадают в разные ситуации: в печальную, смешную, а кто-то и вовсе в абсурдную. В конце концов за ужином разворачивается настоящий семейный скандал. Да к тому же являются незваные гости…

Кадр из фильма "Любите Куперов"

«Жестокая ночь»: рождественский хоррор, который вас развеселит

«Пара на праздники» (2020)

Слоан — девушка из Чикаго, которая ненавидит праздники из-за осуждения ее семьи за то, что она не состоит в отношениях. Однажды она встречает Джексона, австралийского игрока в гольф, не заинтересованного в серьезных отношениях. Они заключают соглашение, что они будут поддерживать дружеские отношения в течение года и встречаться только на праздниках. Только вот сердцу не прикажешь…

Кадр из фильма "Пара на праздники"
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