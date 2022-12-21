Лучшие боевики с Сэмюэлем Л. Джексоном

Для тех, кто соскучился по ожесточенным перестрелкам, масштабным погоням и уморительным диалогам, «Рамблер» собрал топ боевиков, от которых невозможно оторваться.

Фото: Кадр из фильма «Телохранитель киллера» Кадр из фильма «Телохранитель киллера»

«Переговорщик» (1998)

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Дэнни Роумэн — один из самых лучших переговорщиков в Чикаго. Однажды его напарник сообщает, что в Фонде помощи инвалидам, расхищают деньги, а он знает кто именно за этим стоит. Этим человеком оказался Терренс Найбаум из отдела внутренних расследований. Когда друг назначил Дэнни встречу, чтобы рассказать ему все подробности этого дела, то был застрелен неизвестными. На следующий день Дэнни обвиняют в его убийстве. Роумэн понимает, что его подставили и теперь нет шансов доказать свою невиновность, поэтому он берет Терренса и еще троих людей в заложники...

Кадр из фильма "Переговорщик"

«База «Клейтон»» (2003)

Форт «Клейтон» — последняя американская военная база на Панамском канале. Во время секретной тренировочной миссии ураган настигает в джунглях группу спецназовцев и их легендарного инструктора Нэйтана Веста. Противоречивые показания двух вернувшихся на базу солдат еще больше запутывают дело. Для расследования обстоятельств мистического исчезновения отряда приглашают агента отдела по борьбе с наркотиками Харди. Те, кто уцелел, не могут объяснить — в наркотиках ли дело... Или в чем-то другом. Все лгут...

Кадр из фильма "База «Клейтон»"

«Телепорт» (2008)

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс однажды узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Теперь ему не нужны деньги — он может взять сколько хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подобных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремится уничтожить их. Вскоре Дэвид узнает истинную ценность его новых способностей.

«Kingsman: Секретная служба» (2015)

Парень Эггси прошел службу в морской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот человек решил сделать все возможное, чтобы открыть для парня новые возможности. Гарри рассказал ему, что является агентом секретной независимой организации, которая стоит на защите всего мира, и теперь он предлагает Эггси пройти обучение и стать новым членом их команды.

«Телохранитель киллера» (2017)