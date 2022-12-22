Что смотреть в кино с 22 декабря

Премьеры недели в подборке «Рамблера».
На экраны выходит ремейк знаменитой комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли. Главный герой по имени Сами готовится стать отцом и чтобы обеспечить семью идет работать ночным охранником в универмаг. Этот магазин принадлежит самому богатому человеку в стране Филиппу Этьену, который в честь дня рождения сына открывает в универмаге отдел игрушек и дает наследнику возможность выбрать себе в подарок все, что угодно. Тот выбирает Сами.
Картина, снятая по мотивам произведения Аркадия Гайдара. Чук и Гек вместе с мамой живут в Москве и очень скучают по отцу, который работает на Севере. В преддверии Нового года, как известно, мечты просто обязаны сбываться. Братья с мамой отправляются к отцу, даже не предполагая, чем обернется эта поездка.
Недалекое будущее. Девочка-подросток Лера живет во Владивостоке, давно потеряв связь с отцом, который работает на орбитальной станции «Мира». После того, как на город внезапно обрушивается метеоритный дождь, Лере предстоит с помощью сообщений отца спасти близких от новых катаклизмов.
Чтобы уберечь брата от расправы опасной банды, дальнобойщик Салли вынуждена заниматься контрабандой. В одной из последних посылок оказывается девочка. Вместе с ней Салли сбегает, пытаясь спрятаться от торговцев людьми и работников ФБР.
Продолжение популярного сериала «Бывшее», получившее полный метр. Между Яной и Ильей, познакомившимися в клинике во время реабилитации, вспыхнули чувства. Но им нельзя общаться друг с другом, если они хотят оставаться трезвыми. Есть ли шанс на выздоровление в такой ситуации и возможет ли хэппи-энд?