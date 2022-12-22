Назван лучший фильм в истории кино

Фильм "Психо" Альфреда Хичкока возглавил рейтинг 100 лучших картин в истории кино по версии журнала Variety.
В комментариях к материалу авторы рейтинга пояснили, что "Психо" задал канон жанру и стал одним из самых цитируемых фильмов в истории.
Вторую строчку занял фильм "Волшебник страны Оз" 1939 года, а третью "Крестный отец" Фрэнсиса Копполы. В первую пятерку лидеров также попали "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино.
Ранее "Рамблер" рассказывал про лучший фильм года по версии Gotham Awards.