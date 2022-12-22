Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
3 часа назад

Фильм "Психо" признали лучшей картиной в истории кино

Мира Маркина

Фильм "Психо" Альфреда Хичкока возглавил рейтинг 100 лучших картин в истории кино по версии журнала Variety.

Назван лучший фильм в истории кино
Фото: Кадр из фильма "Психо"Кадр из фильма "Психо"

В комментариях к материалу авторы рейтинга пояснили, что "Психо" задал канон жанру и стал одним из самых цитируемых фильмов в истории.

Назван лучший сериал 2022 года

Вторую строчку занял фильм "Волшебник страны Оз" 1939 года, а третью "Крестный отец" Фрэнсиса Копполы. В первую пятерку лидеров также попали "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино.

Ранее "Рамблер" рассказывал про лучший фильм года по версии Gotham Awards.

Фильмы,Гражданин Кейн,Крёстный отец,Волшебник страны Оз,Психо,Криминальное чтиво,Фрэнсис Коппола,Квентин Тарантино,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители