5 лучших хорроров 2022 года

В 2022 году вышло много кинолент, достойных внимания. И фильмы ужасов не стали исключением. Подробнее о лучших хоррорах уходящего года – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ночной оборотень" Кадр из фильма "Ночной оборотень"

"Ночной оборотень"

Кадр из фильма "Ночной оборотень"

После гибели знаменитого охотника на нечисть в его доме собираются коллеги и дочь Эльза. Героям предстоит одолеть запертого в лабиринте монстра и выяснить, кто станет обладателем мощного волшебного артефакта умершего.

"Добыча"

Нару из племени команчей сталкивается с пумой, которую не в силах одолеть. Отважная девушка жаждет возвыситься в глазах сородичей, поэтому готовится к новой схватке с хищником. Однако в ходе битвы героиня понимает, что ее противник – не просто пума, а нечто крайне странное.

"Нет"

Спустя полгода после смерти отца брат с сестрой пытаются управлять семейным бизнесом – ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела героев идут крайне плохо, и они уже готовятся избавиться от ранчо, как вдруг в окрестностях появляется НЛО.

"Черный телефон"

Кадр из фильма "Черный телефон"

В пригороде Денвера пропадают подростки, но 13-летнего Финна заботят другие проблемы: местные хулиганы и агрессивный отец. Но однажды герой все же попадает в логово маньяка: очнувшись после похищения, он обнаруживает себя в звуконепроницаемом подвале. Кажется, ему не спастись, но внезапно на отключенный телефон начинают звонить предыдущие жертвы убийцы.

"Аллея кошмаров"

Кадр из фильма "Аллея кошмаров"