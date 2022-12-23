5 лучших хорроров 2022 года

В 2022 году вышло много кинолент, достойных внимания. И фильмы ужасов не стали исключением. Подробнее о лучших хоррорах уходящего года – в материале "Рамблера".
После гибели знаменитого охотника на нечисть в его доме собираются коллеги и дочь Эльза. Героям предстоит одолеть запертого в лабиринте монстра и выяснить, кто станет обладателем мощного волшебного артефакта умершего.
Нару из племени команчей сталкивается с пумой, которую не в силах одолеть. Отважная девушка жаждет возвыситься в глазах сородичей, поэтому готовится к новой схватке с хищником. Однако в ходе битвы героиня понимает, что ее противник – не просто пума, а нечто крайне странное.
Спустя полгода после смерти отца брат с сестрой пытаются управлять семейным бизнесом – ранчо с лошадьми для съемок в кино и рекламе. Дела героев идут крайне плохо, и они уже готовятся избавиться от ранчо, как вдруг в окрестностях появляется НЛО.
В пригороде Денвера пропадают подростки, но 13-летнего Финна заботят другие проблемы: местные хулиганы и агрессивный отец. Но однажды герой все же попадает в логово маньяка: очнувшись после похищения, он обнаруживает себя в звуконепроницаемом подвале. Кажется, ему не спастись, но внезапно на отключенный телефон начинают звонить предыдущие жертвы убийцы.
В конце 30-х Стэн начинает новую жизнь в бродячем цирке. Там герой осваивает различные способы одурачивания публики, в частности "чтение" мыслей. Однажды Стэн решает выступить с этим номером, после чего его жизнь меняется до неузнаваемости.