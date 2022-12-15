Названы лучшие фильмы ужасов 2022 года

Лучшими фильмами ужасов 2022 года стали "Нет", X и "Варвар". Об сообщает Москва 24 со ссылкой на канал "Настоящее Страшное Телевидение".

Фото: Кадр из фильма "Нет" Кадр из фильма "Нет"

Эксперты составили рейтинг фильмов, учитывая оценки зрителей, мнения критиков и кассовые сборы.

Так, лидер рейтинга, фильм Джордана Пила "Нет", собрал более 170 миллионов долларов в мировом прокате.

Кроме того, в топ лучших фильмов вошли картины "Крик", "Добыча", "Пэрл", "Наблюдающий", "Черный телефон", "Род мужской" и "Преступления будущего".