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2 часа назад

Составлен список лучших фильмов ужасов 2022 года

Диана Товсепова

Лучшими фильмами ужасов 2022 года стали "Нет", X и "Варвар". Об сообщает Москва 24 со ссылкой на канал "Настоящее Страшное Телевидение".

Названы лучшие фильмы ужасов 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Нет"Кадр из фильма "Нет"

Эксперты составили рейтинг фильмов, учитывая оценки зрителей, мнения критиков и кассовые сборы.

Так, лидер рейтинга, фильм Джордана Пила "Нет", собрал более 170 миллионов долларов в мировом прокате.

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Кроме того, в топ лучших фильмов вошли картины "Крик", "Добыча", "Пэрл", "Наблюдающий", "Черный телефон", "Род мужской" и "Преступления будущего".

Ранее мы писали о европейских фильмах, которые стоит посмотреть хоть раз в жизни.

Фильмы,Крик,Нет,Добыча,
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