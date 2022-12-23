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2 часа назад

Кадр дня: почему Марлона Брандо не хотели снимать в «Крестном отце»

Мария Кимакович

Сейчас трудно представить, что Вито Корлеоне в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы мог сыграть кто-то, кроме Марлона Брандо. Однако мало кому известно, что актера категорически не хотели брать на эту роль. О том, почему это произошло, и благодаря чему Брандо все же появился в «Крестном отце», читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: почему Брандо не хотели снимать в «Крестном отце»
Фото: Кадр из фильма "Крестный отец"Кадр из фильма "Крестный отец"

Категорически против участия Марлона Брандо в фильме было руководство студии Paramount Pictures, несмотря на то, что режиссер хотел, чтобы роль Вито Корлеоне сыграл именно он.

Нежелание работать с актером объяснялось тем, что он имел репутацию очень сложного человека. Режиссер предпринимал множество попыток уговорить глав студии, но навстречу ему не шли. Вмешался сам Марлон Брандо.

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Актер так сильно хотел получить роль дона Корлеоне, что обещал выплатить значительную компенсацию, если какие-то его действия во время работы над фильмом негативно скажутся на его производстве.

Кроме того, Брандо настолько хорошо показал себя на кастинге, что руководство студии Paramount Pictures в итоге все же сменило гнев на милость и актер получил заветную роль.

Фильмы,Крёстный отец,Фрэнсис Форд,
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