Кадр дня: почему Брандо не хотели снимать в «Крестном отце»

Сейчас трудно представить, что Вито Корлеоне в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы мог сыграть кто-то, кроме Марлона Брандо. Однако мало кому известно, что актера категорически не хотели брать на эту роль. О том, почему это произошло, и благодаря чему Брандо все же появился в «Крестном отце», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Крестный отец" Кадр из фильма "Крестный отец"

Категорически против участия Марлона Брандо в фильме было руководство студии Paramount Pictures, несмотря на то, что режиссер хотел, чтобы роль Вито Корлеоне сыграл именно он.

Нежелание работать с актером объяснялось тем, что он имел репутацию очень сложного человека. Режиссер предпринимал множество попыток уговорить глав студии, но навстречу ему не шли. Вмешался сам Марлон Брандо.

Актер так сильно хотел получить роль дона Корлеоне, что обещал выплатить значительную компенсацию, если какие-то его действия во время работы над фильмом негативно скажутся на его производстве.

Кроме того, Брандо настолько хорошо показал себя на кастинге, что руководство студии Paramount Pictures в итоге все же сменило гнев на милость и актер получил заветную роль.