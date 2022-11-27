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2 часа назад

Актер Антонио Бандерас рассказал, кому отдал бы свою роль при перезапуске «Зорро»

Катерина Саломе

В фильмах «Маска Зорро» и «Легенда о Зорро» главную роль исполнил несравненный Антонио Бандерас. Но он не собирается возвращаться к работе следующей части в случае перезапуска франшизы. По его мнению, на эту роль куда лучше подойдет Энтони Хопкинс, сообщает Comic Book.

Бандерас рассказал, кому отдал бы свою роль при перезапуске «Зорро»
Фото: Кадр из фильма «Маска Зорро» Кадр из фильма «Маска Зорро»

Свое решение артист обосновывает тем, что однажды Хопкинс сделал тоже самое для него. В фильме «Маска Зорро» когда герой Хопкинса — дон Диего де ла Вега — решил уйти на покой, он передал эстафету герою Бандераса, Алехандро Мурьетте.

«Если бы меня позвали сыграть Зорро, я бы сделал то, что Энтони Хопкинс сделал для меня», — отметил Бандерас.

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В списке актера есть и другой претендент на роль Зорро. По мнению Бандераса, с этой задачей прекрасно бы справился Том Холланд.

Ранее мы писали про актеров, которые добились успеха после 35 лет.

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