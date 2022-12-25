Джеймс Кэмерон ответил на скетч о шрифте "Аватара"

"Это не давало мне покоя... <...> Я просто поражен, что они потратили столько денег на маленькую киновиньетку, построенную на, знаете, такой тонкой концепции! Я сказал: "Хорошо, ребята, теперь мы удваиваем ставку! Мы используем Papyrus для всего!" — шуткой ответил Джеймс Кэмерон на видеоролик.