Джеймс Кэмерон ответил на скетч о шрифте "Аватара"

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью BBC Radio 1 отреагировал на скетч Saturday Night Live 2017 года. Ролик был посвящен шрифту из его фильма "Аватар".
Название "Аватара", самой кассовой ленты в истории, напечатано шрифтом Papyrus, который входит в базовый пакет операционных систем Windows и macOS. В скетче SNL актер Райан Гослинг играет человека, который одержим этим фактом.
"Это не давало мне покоя... <...> Я просто поражен, что они потратили столько денег на маленькую киновиньетку, построенную на, знаете, такой тонкой концепции! Я сказал: "Хорошо, ребята, теперь мы удваиваем ставку! Мы используем Papyrus для всего!" — шуткой ответил Джеймс Кэмерон на видеоролик.
Режиссер также отметил, что считал шрифт придуманным специально для "Аватара".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что пишут критики об "Аватаре-2".