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17 минут назад

Режиссер Джеймс Кэмерон ответил на скетч SNL о шрифте "Аватара"

Мира Маркина

Режиссер Джеймс Кэмерон в интервью BBC Radio 1 отреагировал на скетч Saturday Night Live 2017 года. Ролик был посвящен шрифту из его фильма "Аватар".

Джеймс Кэмерон ответил на скетч о шрифте "Аватара"
Фото: Кадр из фильма "Аватар"Кадр из фильма "Аватар"

Название "Аватара", самой кассовой ленты в истории, напечатано шрифтом Papyrus, который входит в базовый пакет операционных систем Windows и macOS. В скетче SNL актер Райан Гослинг играет человека, который одержим этим фактом.

"Это не давало мне покоя... <...> Я просто поражен, что они потратили столько денег на маленькую киновиньетку, построенную на, знаете, такой тонкой концепции! Я сказал: "Хорошо, ребята, теперь мы удваиваем ставку! Мы используем Papyrus для всего!" — шуткой ответил Джеймс Кэмерон на видеоролик.

Режиссер Кэмерон рассказал, что уже приступил к съемкам новых частей "Аватара"

Режиссер также отметил, что считал шрифт придуманным специально для "Аватара".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что пишут критики об "Аватаре-2".

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