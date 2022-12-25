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3 часа назад

Полный сценарий "Пиноккио Гильермо дель Торо" опубликовали в Сети

Мира Маркина

Сценарий кукольного мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо", который вышел на стриминговом сервисе Netflix 9 декабря, стал полностью доступен в интернете. Его опубликовало голливудское издание Deadline.

Сценарий "Пиноккио Гильермо дель Торо" доступен в Сети
Фото: Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо"Кадр из мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Действие "Пиноккио Гильермо дель Торо" происходит в фашистской Италии 1930-х. В числе актеров озвучки Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон. Написали сценарий сам Дель Торо и Патрик Макхейл, который также работал над мультсериалами "Время приключений" и "По ту сторону изгороди".

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После премьеры в онлайн-кинотеатре лента попала в десятку лучших релизов Netflix в 79 странах. В основу сюжета легла классическая сказке Карло Коллоди,

Ранее "Рамблер" сообщал, что Netflix экранизирует "Сто лет одиночества".

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