Сценарий "Пиноккио Гильермо дель Торо" доступен в Сети

Сценарий кукольного мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо", который вышел на стриминговом сервисе Netflix 9 декабря, стал полностью доступен в интернете. Его опубликовало голливудское издание Deadline.
Действие "Пиноккио Гильермо дель Торо" происходит в фашистской Италии 1930-х. В числе актеров озвучки Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон. Написали сценарий сам Дель Торо и Патрик Макхейл, который также работал над мультсериалами "Время приключений" и "По ту сторону изгороди".
После премьеры в онлайн-кинотеатре лента попала в десятку лучших релизов Netflix в 79 странах. В основу сюжета легла классическая сказке Карло Коллоди,
Ранее "Рамблер" сообщал, что Netflix экранизирует "Сто лет одиночества".