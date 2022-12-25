Сценарий "Пиноккио Гильермо дель Торо" доступен в Сети

Сценарий кукольного мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо", который вышел на стриминговом сервисе Netflix 9 декабря, стал полностью доступен в интернете. Его опубликовало голливудское издание Deadline .

Действие "Пиноккио Гильермо дель Торо" происходит в фашистской Италии 1930-х. В числе актеров озвучки Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон. Написали сценарий сам Дель Торо и Патрик Макхейл, который также работал над мультсериалами "Время приключений" и "По ту сторону изгороди".