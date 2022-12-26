5 лучших фэнтези-фильмов 2022 года

2022 год был богат на достойные кинопремьеры в разных жанрах, в том числе в жанре фэнтези. Подробнее о лучших фантастических картинах уходящего года – в материале "Рамблера".
Лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать лекцию. Но история принимает неожиданный поворот еще в самом начале, когда в аэропорту героиня начинает видеть загадочных существ. Вскоре в одной из сувенирных лавок Алетея покупает стеклянную бутылочку. Пытаясь ее отмыть, героиня случайно вызывает Джинна.
В жизни Эвелин полный бардак: героиня погрязла в рабочих и семейных проблемах. Все становится еще сложнее после визита в налоговую. Там Эвелин выясняет, что она может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий себя.
Приняв образ аватара, солдат Джейк Салли встает во главе народа нави, чтобы защитить его от безжалостных бизнесменов с Земли. Джейку нужно помочь не только всему народу, но также своей возлюбленной Нейтири. Поэтому когда на Пандору нападают земляне, он готов сделать все, чтобы дать врагам отпор.
Доктор Стрэндж спасает подростка Америку, которая при сильном испуге способна открывать порталы в другие измерения. В попытках уберечь новую знакомую от злой силы, которая жаждет заполучить ее способность, Стрэндж отправляется в путешествие по мультивселенной.
5000 лет назад Черного Адама наделили силами египетских богов и заключили в тюрьму. Спустя века герой освободился из усыпальницы, и теперь он намерен бороться за справедливость.