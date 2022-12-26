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2 часа назад

5 лучших фэнтези-фильмов 2022 года

Мира Маркина

2022 год был богат на достойные кинопремьеры в разных жанрах, в том числе в жанре фэнтези. Подробнее о лучших фантастических картинах уходящего года – в материале "Рамблера".

5 лучших фэнтези-фильмов 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"

"Три тысячи лет желаний"

Кадр из фильма "Три тысячи лет желаний"

Лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать лекцию. Но история принимает неожиданный поворот еще в самом начале, когда в аэропорту героиня начинает видеть загадочных существ. Вскоре в одной из сувенирных лавок Алетея покупает стеклянную бутылочку. Пытаясь ее отмыть, героиня случайно вызывает Джинна.

"Все везде и сразу"

Кадр из фильма "Все везде и сразу"

В жизни Эвелин полный бардак: героиня погрязла в рабочих и семейных проблемах. Все становится еще сложнее после визита в налоговую. Там Эвелин выясняет, что она может перемещаться по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий себя.

"Аватар: Путь воды"

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Приняв образ аватара, солдат Джейк Салли встает во главе народа нави, чтобы защитить его от безжалостных бизнесменов с Земли. Джейку нужно помочь не только всему народу, но также своей возлюбленной Нейтири. Поэтому когда на Пандору нападают земляне, он готов сделать все, чтобы дать врагам отпор.

5 лучших хорроров 2022 года

"Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

Доктор Стрэндж спасает подростка Америку, которая при сильном испуге способна открывать порталы в другие измерения. В попытках уберечь новую знакомую от злой силы, которая жаждет заполучить ее способность, Стрэндж отправляется в путешествие по мультивселенной.

"Черный Адам"

Кадр из фильма "Черный Адам"

5000 лет назад Черного Адама наделили силами египетских богов и заключили в тюрьму. Спустя века герой освободился из усыпальницы, и теперь он намерен бороться за справедливость.

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