Кадр дня: как Ума Турман пострадала на съемках «Убить Билла»

Поклонникам творчества Квентина Тарантино известно, что Уму Турман он всегда считал своей музой. Режиссер сам откровенно признавался в этом во многих интервью. Однако, несмотря на это Тарантино во время работы с актрисой никогда не делал ей поблажек, а часто даже требовал больше, чем от других. Так, однажды Ума даже серьезно пострадала из-за упрямства и требовательности режиссера. О том, что же произошло, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Убить Билла" Кадр из фильма "Убить Билла"

В знаменитом фильме Тарантино «Убить Билла» Ума Турман играла главную роль. Ее героиня, очнувшись после комы, начинает мстить тем, кто хотел ее уничтожить. Многие трюки в картине Ума Турман исполняла сама. В частности, трюки на автомобиле.

Машину, за руль которой предстояло сесть актрисе переделали специально для съемок фильма, предполагалось, что за рулем будет находиться каскадер. Но Тарантино решил, что Турман должна сама выполнить трюки. Турман была против, да и инженер, конструировавший авто предупреждал, что это может быть небезопасно. Однако, режиссер настоял на своем и трюки на автомобиле Ума выполнила самостоятельно.

К сожалению, съемки опасных эпизодов не прошли гладко, как на это рассчитывал Тарантино. Во время съемок одного из дублей, Турман попала в аварию, повредив шею и колено. К счастью, все обошлось, но со съемок «Убить Билла» у актрисы теперь «подарок» на всю жизнь: болты, вставленные в колено докторами.