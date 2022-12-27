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27 минут назад

Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года

Мира Маркина

Киноканал Cinema назвал "Абсолютный топ" лучших зарубежных фильмов 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе организации, сообщает ТАСС.

Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик 2"Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик 2"

Первой строчки удостоилась картина "Топ Ган: Мэверик 2" с Томом Крузом в главной роли. Фильм стал продолжением киноленты 1986 года "Лучший стрелок". Картина стала самым кассовым фильмом года, собрав в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов.

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Вторую строчку занял фильм "Солнце мое", а третье "Тар". В "Абсолютный топ" также попали "Банши Инишерина", "Иа", "Все везде и сразу" и другие киноленты.

Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших фэнтези-фильмах 2022 года.

Фильмы,Лучший стрелок,Том Круз,
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