Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года

Киноканал Cinema назвал "Абсолютный топ" лучших зарубежных фильмов 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе организации, сообщает ТАСС.

Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик 2" Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик 2"

Первой строчки удостоилась картина "Топ Ган: Мэверик 2" с Томом Крузом в главной роли. Фильм стал продолжением киноленты 1986 года "Лучший стрелок". Картина стала самым кассовым фильмом года, собрав в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов.

Вторую строчку занял фильм "Солнце мое", а третье "Тар". В "Абсолютный топ" также попали "Банши Инишерина", "Иа", "Все везде и сразу" и другие киноленты.