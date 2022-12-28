Что посмотреть в праздники тем, кто устал от Гарри Поттера

Фильмы о Гарри Поттере, пожалуй, величайшая серия картин о магии всех времен. Адаптация из восьми частей основана на одноименных фэнтезийных романах Джоан Роулинг и добилась огромного успеха во всем мире, превратив Гарри Поттера в икону поп-культуры. История о Гарри Поттере по сей день сохраняет огромную популярность, спустя десятилетие после выхода финального фильма.

Фото: Кадр из сериала "Тень и кость" Кадр из сериала "Тень и кость"

Фантастическая сказка годами переносила фанатов в волшебный мир Хогвартса, где можно было летать на метлах, играть в квиддич, колдовать, варить зелья, встречаться с удивительными мифическими существами, заводить новых друзей и, конечно же, отбиваться от злых волшебников. Очень многие любят пересматривать Гарри Поттера именно в новогодние праздники, когда за окнами хлопьями падает снег и мигают огоньки праздничных гирлянд. В это время такая сказка смотрится на экранах особенно уютно.

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"Рамблер" расскажет о том, что посмотреть тем, кто любит атмосферу магии и волшебства, но хочет посмотреть что-нибудь не из Хогвартса.

Ученик чародея

«Ученик чародея» — это крутая смесь мифологии и фантастического волшебства. Сюжет фильма уходит корнями глубоко в легенды о короле Артуре, а точнее в легенду о великом колдуне Мерлине, которого играет Джеймс А. Стивенс . История начинается с того, что ярчайшая ученица Мерлина Моргана Ле Фэй ( Алиса Крайдж ) становится мошенницей и убивает всех волшебников и ведьм, которые противостояли ей.

Мерлин побеждает Моргану с помощью двух своих юных талантливых учеников, Бальтазара ( Николас Кейдж ) и Вероники ( Моника Белуччи ). Опасаясь возвращения Морганы, он поручает Бальтазару найти его потомка, который станет Первым Мерлинианцем и унаследует его силы. После столетий поисков Бальтазар наконец находит потомка Мерлина, юношу по имени Дэйв.

Тень и Кость

Кадр из сериала "Тень и Кость"

«Тень и Кость» — сериал компании Netflix, основанный на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго. Сериал рассказывает о молодой женщине Алине Старковой, которая обнаруживает, что обладает редкой способностью призывать свет.

Красочный волшебный сериал эффективно создает мир могущественной магии и показывает, как эту магию можно использовать как во благо, так и во зло. Сериал может стать хитом среди зрителей, которые выросли на вселенной Гарри Поттера , но теперь ищут что-то, ориентированное на более старшую аудиторию.

Фильмы о Перси Джексоне

Кадр из фильма

Экранизация популярной серии романов Рика Риордана «Перси Джексон» за долгие годы собрала немало поклонников.

Серия состоит из двух фильмов: «Перси Джексон и олимпийцы: Похититель молний» (2010) и его продолжения «Перси Джексон: Море чудовищ» (2013).