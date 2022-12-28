Что посмотреть в праздники тем, кто устал от Гарри Поттера

Фильмы о Гарри Поттере, пожалуй, величайшая серия картин о магии всех времен. Адаптация из восьми частей основана на одноименных фэнтезийных романах Джоан Роулинг и добилась огромного успеха во всем мире, превратив Гарри Поттера в икону поп-культуры. История о Гарри Поттере по сей день сохраняет огромную популярность, спустя десятилетие после выхода финального фильма.
Фантастическая сказка годами переносила фанатов в волшебный мир Хогвартса, где можно было летать на метлах, играть в квиддич, колдовать, варить зелья, встречаться с удивительными мифическими существами, заводить новых друзей и, конечно же, отбиваться от злых волшебников. Очень многие любят пересматривать Гарри Поттера именно в новогодние праздники, когда за окнами хлопьями падает снег и мигают огоньки праздничных гирлянд. В это время такая сказка смотрится на экранах особенно уютно.
"Рамблер" расскажет о том, что посмотреть тем, кто любит атмосферу магии и волшебства, но хочет посмотреть что-нибудь не из Хогвартса.
«Ученик чародея» — это крутая смесь мифологии и фантастического волшебства. Сюжет фильма уходит корнями глубоко в легенды о короле Артуре, а точнее в легенду о великом колдуне Мерлине, которого играет Джеймс А. Стивенс . История начинается с того, что ярчайшая ученица Мерлина Моргана Ле Фэй ( Алиса Крайдж ) становится мошенницей и убивает всех волшебников и ведьм, которые противостояли ей.
Мерлин побеждает Моргану с помощью двух своих юных талантливых учеников, Бальтазара ( Николас Кейдж ) и Вероники ( Моника Белуччи ). Опасаясь возвращения Морганы, он поручает Бальтазару найти его потомка, который станет Первым Мерлинианцем и унаследует его силы. После столетий поисков Бальтазар наконец находит потомка Мерлина, юношу по имени Дэйв.
«Тень и Кость» — сериал компании Netflix, основанный на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго. Сериал рассказывает о молодой женщине Алине Старковой, которая обнаруживает, что обладает редкой способностью призывать свет.
Красочный волшебный сериал эффективно создает мир могущественной магии и показывает, как эту магию можно использовать как во благо, так и во зло. Сериал может стать хитом среди зрителей, которые выросли на вселенной Гарри Поттера , но теперь ищут что-то, ориентированное на более старшую аудиторию.
Экранизация популярной серии романов Рика Риордана «Перси Джексон» за долгие годы собрала немало поклонников.
Серия состоит из двух фильмов: «Перси Джексон и олимпийцы: Похититель молний» (2010) и его продолжения «Перси Джексон: Море чудовищ» (2013).
В центре сюжета мальчик-подросток по имени Перси Джексон (Логан Лерман), который понятия не имеет, что он полубог. В первом фильме выяснилось, что он сын Посейдона, и приключения ведут его через различные волшебные пейзажи и встречают нескольких мифических монстров из греческих легенд. К нему присоединяются другие дети-полубоги, которые помогают ему в его поисках, а именно Гроувер (Брэндон Т. Джексон) и Аннабет (Александра Даддарио). Трио также узнает больше о своих силах вместе с другими полубогами, оттачивая свои навыки на секретном острове, как в скрытом волшебном мире Хогвартса. В дополнение к этому, первый фильм был снят Крисом Коламбусом , который также снял первые два фильма о Гарри Поттере. Так что история о Перси Джексоне, скорее всего, понравится любителям магии вне Хогвартса.