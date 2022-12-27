5 турецких мини-сериалов, которые вы успеете посмотреть за праздники

Для тех, кто еще не составил развлекательную программу на новогодние каникулы, «Рамблер» собрал топ турецких мини-сериалов, которые точно не дадут вам заскучать.

Фото: Кадр из сериала "Новая жизнь" Кадр из сериала "Новая жизнь"

«Соколиный холм» (2018)

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Туна и Мелек росли вместе. Повзрослев, они влюбились в одного мужчину. Однажды Туна подставляет Мелек, и отец выгоняет ее из дома. Лишь спустя 20 лет она возвращается домой на похороны отца и видит, что все это время Туна была рядом с Дамиром — вышла за него замуж, и у них двое детей. Когда зачитывают завещание, выясняется, что отец простил Мелек и оставил ей часть наследства. Но и Туна нуждается в деньгах, так как они на грани банкротства. Между женщинами начинается сражение не на жизнь, а на смерть.

Кадр из сериала "Соколиный холм"

«Новая жизнь» (2020)

Бывший солдат Адем вынужден покинуть службу в элитных военных войсках и начать жить гражданской жизнью. Но, чтобы содержать дочь и жену, он идет работать телохранителем к одному известному бизнесмену. Главная его обязанность — это охранять молодую и красивую жену начальника Ясемин, которая на самом деле не хочет, чтобы кто-то постоянно присматривал за каждым ее шагом. Неожиданно Адем и Ясемин влюбляются друг в друга.

Кадр из сериала "Новая жизнь"

«Моя левая сторона» (2020)

Жизнь девочки из богатой семьи, привыкшей к роскоши, кардинально меняется после смерти отца. Юная Серра вынуждена переехать с мамой в бедный район. Проходят годы, и она, благодаря отличной учебе, поступает в престижный университет, где учатся дети богачей. Один из ее сокурсников, красивый и избалованный наследник Селим, обращает на нее внимание и даже предлагает быть его девушкой на зависть всем остальным студенткам. Однако Серра не спешит принимать предложение....

Кадр из сериала "Моя левая сторона"

«Горничные» (2020)

Эла устраивается работать горничной в дом одной из самых богатых семей Стамбула и верит, что сможет жить спокойной жизнью. Однако все меняется, когда из дома похищают внука хозяев особняка. Тогда девушка решается провести собственное расследование, которое поможет ей не только спасти мальчика, но и увидеть истинные лица богатых людей.

Кадр из сериала "Горничные"

«Красивее, чем ты» (2022)

Эфсун – перспективный дерматолог в провинциальной больнице, которая всем сердцем обожает свою работу, а Эмир – самовлюбленный пластический хирург в лучшей клинике Стамбула. Чтобы сохранить семейную ферму, девушка соглашается переехать в город и начинает работать вместе с главным героем. У них завязываются романтические отношения, но позже становится известно, что Эмир – приемный сын матери Эфсун, которая бросила ее еще в младенчестве.