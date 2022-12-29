Проверены временем: фильмы, которые поставят на паузу предновогоднюю гонку

Для тех, у кого так и не появилось ощущение приближающегося праздника, «Рамблер» собрал уютные фильмы, которые отвлекут вас от незавершенных дел и дадут возможность прочувствовать магию предновогодней атмосферы.

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Один дома» (1990)

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Рождественская классика, без которой просто невозможно представить себе подготовку к новогодним праздникам. Огромное семейство отправляется на каникулы в Европу и случайно забывают дома младшего Кевина. Теперь мальчик должен не только накормить себя и не уничтожить дом, но и защитить его от коварных грабителей. Главную роль в культовой картине исполнил Маколей Калкин.

«Чудо на 34-й улице» (1994)

Шестилетняя Сюзан не верит, что Санта-Клаус — настоящий волшебник. И хотя девочка, как и все ребята, составляет свой список для Санты, она не рассчитывает получить самые желанные подарки в жизни: новый дом, папу и маленького братика. Но чудо происходит после встречи с Санта-Клаусом в крупном нью-йоркском универмаге «Коул». Сюзан понимает: Санта самый, что ни на есть настоящий, и ее заветные мечты обязательно сбудутся.

Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"

«Плохой Санта» (2003)

Бойкая комедия с Билли Бобом Торнтоном, которая рассказывает о циничном грабителе и злостном бабнике в костюме Санты, который случайно встречает мальчика, поверившего в него. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца!

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

«Потерянное Рождество» (2011)