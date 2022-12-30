5 фильмов, после которых захочется закатить феерическую вечеринку

Для тех, кто еще не знает, где окажется в новогоднюю ночь, «Рамблер» собрал фильмы про масштабные вечеринки, которые вдохновят вас отметить приближающиеся праздники на полную катушку.

Фото: Кадр из фильма "Соседи: На тропе войны" Кадр из фильма "Соседи: На тропе войны"

«Студия 54» (1998)

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Райан Филипп и Сальма Хайек в драме о нью-йоркской богеме 1970-х годов, которая рассказывает об истории легендарного ночного клуба глазами молодого бармена. Случайно попасть туда было невозможно, но оказавшись однажды там все хотели остаться: отвязные вечеринки, беспорядочный секс, запрещенные вещества. Главный герой увидел оборотную сторону славы, любовь, разочарования, а также последствия всего этого.

«Мальчишник в Вегасе» (2009)

Культовая комедия о приключениях компании друзей, которые решили оторваться в городе грехов — в Лас-Вегасе. Правда, теперь им необходимо вспомнить, что именно произошло на мальчишнике: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр и почему у одного из них нет зуба. В одной из главных ролей снялся Брэдли Купер.

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Америке 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

«Волк с Уолл-стрит» (2013)

Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл в комедийной драме Мартина Скорсезе о начинающем брокере Джордане Белфорте, который вскоре открывает собственную фирму и становится важным звеном в инвестиционном мире Нью-Йорка. В свободное от работы время он прожигает жизнь: перемещается с одной вечеринки на другую, заводит короткие романы и употребляет запрещенные вещества. Правда, однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

«Соседи: На тропе войны» (2014)

Как известно, мужчины бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые молоды, мускулисты и точно магнит притягивают блондинок и шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают детей и поглощают сериалы по телеку. Обычно их пути не пересекаются. Но стоит им стать соседями, мужчины выходят на тропу войны.