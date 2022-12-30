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2 часа назад

Российские фильмы "Грозный папа" и "Молодой человек" вошли в тройку лучших комедий 2022 года

Мира Маркина

Киноканал "Комедия" обнародовал "Абсолютный рейтинг" из 10 лучших комедий этого года. Согласно ему, на первой строчке французская картина "Неувольняемый", а вторую и третью позиции занимают работы российских режиссеров "Грозный папа" и "Молодой человек". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киноканала.

Названы лучшие кинокомедии года
Фото: Кадр из фильма "Неувольняемый"Кадр из фильма "Неувольняемый"

В центре фильма "Неувольняемый" Жерома Коммандёра — мужчина по имени Венсан, который любит свою несложную работу, но которого хотят уволить из-за массового сокращения. Чтобы герой ушел по собственному желанию, его отправляют опасную командировку. В комедии сыграл ее режиссер, а также Кристиан Клавье, Жерар Депардье и другие.

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Второе место в рейтинге занимает комедия "Грозный папа" Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова, с Евгением Гришковцом в роли Ивана Грозного. Третье место у полнометражного дебюта режиссера Александра Фомина "Молодой человек", где главную роль исполнил Павел Табаков.

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В список лучших комедий года также вошли "Затерянный город" Аарона и Адама Ни, "Невыносимая тяжесть огромного таланта" Тома Гормикэна, "Билет в рай" Ола Паркера и "Боги хеви-метала" (Metal Lords) Питера Соллетта. Замыкают топ-10 продолжение дилогии Владимира Котта "Непослушник", фильм Мариано Кона и Гастона Дюпра "Главная роль" и "Странный: история Эла Янковича" Эрика Аппеля.

Рейтинг лучших комедий года основан на данных ресурса Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы с 1999 года, мнений критиков и оценок пользователей сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, "Кино-Театр.Ру", Film.ru, IMDb, "Кинопоиск". В исследовании также использовалась статистика "Бюллетени кинопрокатчика", редакционные рейтинги других тематических изданий. Учитывалось, попадает ли фильм в топ каждого из ресурсов и какие у него положение и вес фильмов в этих списках.

Ранее "Рамблер" делился собственным топом комедий 2022 года.

Фильмы,Эрик Аппель,Питер Соллетт,Ол Паркер,Кристиан Клавье,Жером Коммандер,Юрий Коробейников,Владимир Котт,Карен Оганесян,Александр Фомин,Жерар Депардье,Иван Грозный,Павел Табаков,
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