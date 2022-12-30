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1 час назад

4 фильма, запрещенных цензурой, которые все равно стали легендарными

Мира Маркина

В разные времена и по разным причинам эти фильмы были запрещены к показу из-за жесткой цензуры. Однако спустя время зрители все же смогли увидеть эти картины и дать им самую высокую оценку. Подробнее о фильмах, которым удалось стать легендарными, несмотря ни на что – в материале "Рамблера".

4 фильма, запрещенных цензурой, которые все равно стали легендарными
Фото: Кадр из фильма "Заводной апельсин"Кадр из фильма "Заводной апельсин"

"Заводной апельсин", 1971

Кадр из фильма "Заводной апельсин"

Триллер-антиутопию Стэнли Кубрика, в основу которой лег одноименный роман, запрещали по всему миру. И неспроста: картина повествует о маньяке-извращенце и его друзьях, чьи чудовищные выходки режиссер запечатлел в самых омерзительных подробностях. "Заводной апельсин" был запрещен в десятках стран, но спустя время его все же представили на суд публики, присвоив рейтинг 18+.

"Апокалипсис сегодня", 1979

Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня"

Картина, правдиво изображающая ужасы войны во Вьетнаме, считается одной из лучших в истории и даже признана классикой мирового кинематографа. При этом по сей день ведутся споры: "Апокалипсис сегодня" – антивоенный фильм или милитаристский? В Южной Корее придерживались первой версии и потому парадоксально решили его запретить.

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"Последнее танго в Париже", 1972

Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Несмотря на то, что драма Бертолуччи не фильм ужасов, запретили картину из-за многочисленных сцен жестокости и насилия. Масла в огонь добавили скандальные эротические эпизоды. В 1972-м фильм был запрещен к просмотру в Аргентине, Бразилии, Италии, Португалии и других странах. Спустя годы запрет сняли, но многие по сей день высказываются о фильме крайне негативно.

"Смешная девчонка", 1968

Кадр из фильма "Смешная девчонка"

Романтический мюзикл с Барбарой Стрейзанд в главной роли был запрещен в Египте по вине другого актера – Омара Шарифа. Дело в том, что Шариф был египтянином-мусульманином, а Стрейзанд еврейкой. Ситуацию усугубило то, что актриса активно поддерживала Израиль во время усиления военной напряженности между двумя странами.

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