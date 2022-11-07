Участники КВН высказались о запрещенных в телеигре темах

Участники Первой лиги КВН в шоу «Предельник» на YouTube рассказали, какие шутки организаторы передачи просят вырезать из выступлений.

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По словам кавээнщиков, строгих запретов на конкретные темы для юмора нет, однако редакторы часто вырезают резкие негативные или политические шутки.

Валерий Дуюн из команды «Близкие» рассказал, что редакторы КВН могут порекомендовать, например, сократить количество шуток про интим в выступлении, потому что их там слишком много. Для этого они просят добавить в номера "чистых шуток".

О конкретных запретах участникам не говорят, но на редакторском обсуждении могут попросить заменить шутку потому, что она слишком жесткая. Об этом рассказала участница команды «Родня» Анастасия Антышева.

А вот Илья Спиридонов из команды «Олег» рассказал, что иногда редакторы просят убрать политические шутки и сатиру, над которыми «люди не то чтобы будут смеяться». Но если шутка интересная, то команда может отстоять ее и все же включить в выступление.