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1 час назад

5 лучших мультфильмов для просмотра всей семьей

Мира Маркина

Для тех, кто уже пересмотрел несколько раз все части «Гарри Поттера» и «Хроник Нарнии», «Рамблер» собрал уютные мультфильмы, которые объединят у экрана всю семью.

5 лучших мультфильмов для просмотра всей семьей
Фото: Кадр из мультфильма "Эверест"Кадр из мультфильма "Эверест"

«Хранители снов» (2012)

Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое — детские мечты, Санта-Клаус, Ледяной Джек, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду Хранителей снов и защитить детей от кошмаров.

Кадр из мультфильма "Хранители снов"

«Холодное сердце» (2013)

Когда сбывается древнее предсказание, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений, которые проверят их на прочность.

Кадр из мультфильма "Холодное сердце"

«Смолфут» (2018)

Молодой йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и вызывают переполох среди других йети — теперь им придется познакомиться с миром за пределом их маленькой заснеженной деревушки.

Кадр из мультфильма "Смолфут"

«Гринч» (2018)

История о Гринче, который ну очень ненавидел Рождество и всячески пытался его испортить жителям Ктограда, которые постоянно шумели, все украшали и дико бесили его. Теперь он затеял новую пакость — украсть в предпраздничную ночь Рождество. Кстати, в оригинальном мультфильме зеленого злодея озвучивает Бенедикт Камбербэтч.

Кадр из мультфильма "Гринч"

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«Эверест» (2019)

Девочка Лу находит огромного, но дружелюбного йети на крыше своего дома и решает во что бы то ни стало помочь ему вернуться домой. За школьницей случайно увязываются два соседских паренька, и вот уже веселая компания держит путь к самой высокой горной вершине — Эвересту, стараясь не попасть в руки коварных преследователей.

Кадр из мультфильма "Эверест"
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