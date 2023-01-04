5 лучших мультфильмов для просмотра всей семьей

Для тех, кто уже пересмотрел несколько раз все части «Гарри Поттера» и «Хроник Нарнии», «Рамблер» собрал уютные мультфильмы, которые объединят у экрана всю семью.

Фото: Кадр из мультфильма "Эверест" Кадр из мультфильма "Эверест"

«Хранители снов» (2012)

Когда злой дух Кромешник посягает на самое дорогое — детские мечты, Санта-Клаус, Ледяной Джек, Пасхальный Кролик, Зубная Фея и Песочный Человек впервые объединяются, чтобы создать команду Хранителей снов и защитить детей от кошмаров.

«Холодное сердце» (2013)

Когда сбывается древнее предсказание, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений, которые проверят их на прочность.

«Смолфут» (2018)

Молодой йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и вызывают переполох среди других йети — теперь им придется познакомиться с миром за пределом их маленькой заснеженной деревушки.

«Гринч» (2018)

История о Гринче, который ну очень ненавидел Рождество и всячески пытался его испортить жителям Ктограда, которые постоянно шумели, все украшали и дико бесили его. Теперь он затеял новую пакость — украсть в предпраздничную ночь Рождество. Кстати, в оригинальном мультфильме зеленого злодея озвучивает Бенедикт Камбербэтч.

«Эверест» (2019)