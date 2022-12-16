Лучшие сериалы для семейного просмотра на каникулах

Не знаете на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал лучшие проекты, которые оценит все семья.

Фото: Кадр из сериала " Темные начала" Кадр из сериала " Темные начала"

«Уэнсдэй»

Сериал рассказывает про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

«Темные начала»

Экранизация трилогии Филипа Пулмана о Лире Белакве, которая живет в Оксфоре под присмотром своего дяди, лорда Азриэла. Она ведет уединенную жизнь в окружении учителей и студентов. Когда судьба столкнет ее с загадочной миссис Колтер, девочка отправится в опасное и полное приключений путешествие в Лондон, а затем — на Северный полюс. Ей суждено освободить мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.

Кадр из сериала " Темные начала"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Затерянные в космосе»

2046 год. Космический корабль теряется в космосе и терпит крушение на планете на расстоянии нескольких световых лет от планируемого места назначения. Его обитатели, семья Робинсонов, вынуждены приспособиться и выжить в новых условиях.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Весь мир поражает неизвестная болезнь, а у людей начинают рождаться гибриды — полулюди-полуживотные. Мальчик Гас с оленьими рогами живет в глуши со своим отцом. После смерти родителя он покидает своё убежище и под защитой мрачного друга пускается в опасное приключение, избегая тех, кто боится гибридов и охотится на них.