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1 час назад

Лучшие сериалы для семейного просмотра на каникулах

Мира Маркина

Не знаете на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал лучшие проекты, которые оценит все семья.

Лучшие сериалы для семейного просмотра на каникулах
Фото: Кадр из сериала " Темные начала"Кадр из сериала " Темные начала"

Лучшие фильмы и сериалы 2022 года

«Уэнсдэй»

Сериал рассказывает про саркастичную девушку Уэнсдэй Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор. Девушке предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Кадр из сериала "Уэнсдэй"

«Темные начала»

Экранизация трилогии Филипа Пулмана о Лире Белакве, которая живет в Оксфоре под присмотром своего дяди, лорда Азриэла. Она ведет уединенную жизнь в окружении учителей и студентов. Когда судьба столкнет ее с загадочной миссис Колтер, девочка отправится в опасное и полное приключений путешествие в Лондон, а затем — на Северный полюс. Ей суждено освободить мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.

Кадр из сериала " Темные начала"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Затерянные в космосе»

2046 год. Космический корабль теряется в космосе и терпит крушение на планете на расстоянии нескольких световых лет от планируемого места назначения. Его обитатели, семья Робинсонов, вынуждены приспособиться и выжить в новых условиях.

Кадр из сериала "Затерянные в космосе"

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»

Весь мир поражает неизвестная болезнь, а у людей начинают рождаться гибриды — полулюди-полуживотные. Мальчик Гас с оленьими рогами живет в глуши со своим отцом. После смерти родителя он покидает своё убежище и под защитой мрачного друга пускается в опасное приключение, избегая тех, кто боится гибридов и охотится на них.

Кадр из сериала "Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"
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