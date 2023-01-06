Фильмы ужасов, которые можно посмотреть с детьми

Если вам хочется посмотреть что-то из жанра ужасов, но у вас дети, и вы боитесь покалечить их психику, эта подборка для вас. Пугающие фильмы, которые подойдут для семейного вечера, — в материале "Рамблера".
В основе фильма — таинственная легенда о ведьмах, которые хотят уничтожить всех детей. Девятилетний мальчик по имени Люк становится жертвой колдовства и превращается в мышонка. Теперь ему предстоит спасти других детей.
Еще один фильм про трех ведьм-сестер, которые возрождаются спустя 300 лет после казни из-за зажженной в Хэллоуин свечи в их доме. Колдуньи тоже хотят расправиться со всеми детьми, чтобы стать вечно молодыми.
Возрастное ограничение к этому фильму уже побольше — 12+. Знаменитая история семейки Аддамс, одна из первых историй, из которых потом появился популярный сериал "Уэнздей". На пороге особняка появляется некто, представившийся старшим братом главы семьи Фестером, пропавшим без вести много лет назад. Но он ли это на самом деле?
Фильмы Тима Бертона тоже отлично подходят для семейного просмотра. "Труп невесты" — один из таких. Молодого человека по имени Виктор утаскивают в загробный мир и пытаются женить на погибшей девушке.