За дело! Три увлекательных фильма о работе

Праздники подходят к концу, уже завтра начинается рабочая неделя. Самое время помочь себе настроиться на усердную работу. "Рамблер" подготовил подборку фильмов, которая поможет ощутить тягу к продуктивности и успеху!

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Солдат Джейн

Лейтенант Джордан О`Нил стала первой женщиной, попавшей в состав морских котиков США. Обычно в ряды военно-морского флота отбирают самых сильных и выносливых мужчин. И более половины из участников не проходят подготовку. А тут вдруг молодая и хорошенькая женщина, куда уж ей! Фильм подойдет тем, кто с самого первого рабочего дня планирует не просить поблажек по гендерному признаку и будет достигать результат, несмотря ни на что.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

кадр из фильма

Чтобы отвлечься от работы, главная героиня ставит перед собой цель: приготовить за год 524 блюда из книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Это история о том, как любимое хобби может вылечить от всех бед и постепенно заменяет собой все!

Билли Элиот

кадр из фильма