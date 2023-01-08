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4 минуты назад

За дело! Три увлекательных фильма о работе

Даша Краснова

Праздники подходят к концу, уже завтра начинается рабочая неделя. Самое время помочь себе настроиться на усердную работу. "Рамблер" подготовил подборку фильмов, которая поможет ощутить тягу к продуктивности и успеху!

За дело! Три увлекательных фильма о работе
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Солдат Джейн

Лейтенант Джордан О`Нил стала первой женщиной, попавшей в состав морских котиков США. Обычно в ряды военно-морского флота отбирают самых сильных и выносливых мужчин. И более половины из участников не проходят подготовку. А тут вдруг молодая и хорошенькая женщина, куда уж ей! Фильм подойдет тем, кто с самого первого рабочего дня планирует не просить поблажек по гендерному признаку и будет достигать результат, несмотря ни на что.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

кадр из фильма

Чтобы отвлечься от работы, главная героиня ставит перед собой цель: приготовить за год 524 блюда из книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Это история о том, как любимое хобби может вылечить от всех бед и постепенно заменяет собой все!

5 историй про особенных людей

Билли Элиот

кадр из фильма

Этот фильм рассказывает про сына шахтера из маленького поселка, которого отец отдает занятия боксом. Но все внимание парня внимание приковано к балетному классу, расположенного рядом. Втайне от отца он начинает прогуливать тренировки по боксу и брать уроки балета. Когда секрет раскрывается, то отец выходит из себя, ведь балет учит человека быть изящным и эстетичным, а для настоящего мужчины это позор. Этот фильм прекрасно подойдет для тех, кто решил обрести себя вопреки советам и причитаниям знакомых.

Фильмы,Джулия Чайлд,
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