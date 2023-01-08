Скончался автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Сценарист Алексей Слаповский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на близкого друга драматурга.

Как стало известно, незадолго до смерти сценариста доставили в реанимационное отделение Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии. У него было поражено 75 процентов легких.

Тем не менее, спасти Слаповского не удалось. Пока что окончательный диагноз не известен.

Режиссер и сценарист Алексей Слаповский стал известен как автор сценариев фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалов «Остановка по требованию», «Свой человек», «Заколдованный участок».