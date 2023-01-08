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1 час назад

Скончался автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»

Стелла Шмель

Сценарист Алексей Слаповский ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на близкого друга драматурга.

Скончался автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно, незадолго до смерти сценариста доставили в реанимационное отделение Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии. У него было поражено 75 процентов легких.

Тем не менее, спасти Слаповского не удалось. Пока что окончательный диагноз не известен.

Режиссер и сценарист Алексей Слаповский стал известен как автор сценариев фильма «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалов «Остановка по требованию», «Свой человек», «Заколдованный участок».

Ранее мы писали, что умер юморист Александр Пономаренко.

Фильмы,Александр Пономаренко,Алексей Слаповский,
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